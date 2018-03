Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Mehr Neuzugänge bei der Rente mit 63 als erwartet Paket mit Schattenseiten ALEXANDRA JACOBSON, BERLIN

Es ist keinem 63-Jährigen zu verdenken, dass er

seinen Rentenbeginn mit allen Mitteln bis zur Jahresmitte 2014

hinauszögert, denn erst ab dem 1. Juli soll es die abschlagsfreie

Rente mit 63 Jahren geben. Doch das verstärkt die Gefahr, dass die

Kosten des Rentenpakets weiter nach oben klettern. Schon jetzt ist es

so, dass die Verbesserungen bei der Mütterrente, die abschlagsfreie

Rente mit 63, die Erhöhungen bei der Erwerbsminderungsrente und den

Reha-Mitteln rund zehn Milliarden Euro pro Jahr kosten werden. Dabei

machen die Mütterrente und die Rente mit 63 den Löwenanteil dieser

zusätzlichen Summe aus. Es ist ja nicht so, dass den Menschen nach

einem langen Arbeitsleben eine bessere Rente nicht zu gönnen wäre.

Aber diejenigen, die heute jung sind, wollen in Zukunft auch noch

auskömmliche Renten haben. Doch das wird schwieriger: Denn die

Rentenbeiträge werden ab 2018 steiler steigen als geplant, und das

Rentenniveau wird 2030 stärker sinken als erwartet. Das sind die

Schattenseiten des Rentenpakets. Es fällt noch ein weiterer Schatten:

Die OECD hat jüngst darauf hingewiesen, dass in Deutschland besonders

Frauen von Altersarmut bedroht sind. Doch für die wird es wohl nichts

mit der „solidarischen Lebensleistungsrente“. Dafür fehlt der Großen

Koalition das Geld – das ist schon jetzt absehbar.

