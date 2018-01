Neue Westfälische (Bielefeld): ADAC schlägt Entkriminalisierung von Unfallflucht vor

Der Automobilclub ADAC hält es für möglich auf

die Strafverfolgung von Unfallflucht nach Bagatellschäden zu

verzichten. Wichtiger als die Strafverfolgung sei das Interesse des

Geschädigten am Ersatz des Schadens, sagte ein ADAC-Sprecher der in

Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe).

Bisherige Regelungen hätten sich in der Praxis nicht bewährt: „Aus

Angst vor einer Strafe melden Unfallverursacher einen Bagatellschaden

oft nicht.“ Besser sei es, das Delikt in solchen Fällen zu

Entkriminalisieren. „Die damit geschaffene Rechtssicherheit dürfte

Unfallverursacher im Zweifel dazu veranlassen, einen Schaden auch

nachträglich zu melden“, so der ADAC. Bei Personenschäden oder

schweren Fahrzeugschäden habe der Verantwortliche aber

„selbstverständlich“ am Unfallort zu bleiben. Das Thema steht ab

Mittwoch auf der Tagesordnung des Verkehrsgerichtstags in Goslar.

