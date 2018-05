Neue Westfälische (Bielefeld): Asyl-Skandal Gefährlich für Seehofer Carsten Heil

Horst Seehofer ist als neuer Innenminister

angetreten, um in der deutschen Asylpolitik mal so richtig

auszumisten. An markigen Sprüchen und Vorschlägen fehlte es dem

CSU-Politiker und Ex-Ministerpräsidenten Bayerns nicht. Jetzt kann,

jetzt muss er seinen Worten Taten folgen lassen. Wegducken und von

nichts wissen reicht in der Affäre um die Bremer Außenstelle der

Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nicht. Richtig,

die Vorfälle haben sich vor Beginn seiner Amtszeit als Innenminister

zugetragen. Aber er ist jetzt für die vollständige Aufarbeitung

verantwortlich. Schon viele Karrieren waren abrupt beendet, nicht

weil die Skandale so groß und abscheulich waren, sondern weil die

Betroffenen falsch damit umgegangen sind. Sie haben Fehler – die

immer passieren können – nur scheibchenweise zugegeben oder zunächst

sogar geleugnet. Wenn Seehofer nicht aufpasst und in der Bamf keine

klaren Verhältnisse schafft, kann es ihm schnell genauso ergehen. Es

geht gar nicht darum, ob ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird.

Es geht um operatives Handeln. Auch wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt

nicht alles bewiesen ist, so scheint es in der Bamf doch drunter und

drüber zu gehen. Mal kommt die Behörde nicht recht nach mit den

Asyl-Entscheidungen, mal sind sie nicht nachzuvollziehen. Und jetzt

taucht sogar der Verdacht auf, das Entscheidungen in der Bremer

Außenstelle gekauft worden sein könnten. Da sind wir auf das Ergebnis

der staatsanwaltlichen Ermittlungen gespannt. Das ganze hat übrigens

weit vor der großen Flüchtlingswelle 2015 begonnen. Mit Überforderung

können die mutmaßlich falschen Bescheide also nicht begründet werden.

Üble Randnotiz: Die Mitarbeiterin, die auf den Schmu aufmerksam

gemacht hatte, wurde strafversetzt statt sie intensiver anzuhören.

Auch Horst Seehofer hat ihr nicht zugehört. Seit Mitte April ist der

Skandal bekannt. Er sollte wie man heute weiß unter der Decke

gehalten werden. Und auch Sheriff-Minister Seehofer hat nicht

eingegriffen. Diesen Fehler einzugestehen und die Bamf nun

grundlegend zu reformieren ist die Aufgabe des neuen Innenministers.

Nur ein solches Vorgehen kann in der sensiblen Flüchtlingspolitik

verlorenes Vertrauen zurück bringen. Ein richtiger Schritt ist es,

alle Außenstellen mit krassen Abweichungen zu überprüfen. Aber das

reicht bei weitem nicht. Die Bamf scheint grundsätzlich falsch

aufgestellt zu sein. Nicht zu vergessen, es geht bei deren

Entscheidungen oft um Schicksalsentscheidungen.

