Rheinische Post: Es geht noch einmal um die Flüchtlingskrise Kommentar Von Eva Quadbeck

In der öffentlichen Auseinandersetzung, ob im

Skandal um das Bamf ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden

soll, geht es um mehr als um eine Flut mutmaßlich unrechtmäßig

positiver Bescheide für Flüchtlinge. Es geht noch einmal um die ganze

Flüchtlingskrise von 2015 und 2016. CSU-Innenminister Horst Seehofer

ist kurz genug im Amt, dass er sich wegen der Unregelmäßigkeiten in

der Flüchtlingsbehörde nicht verantworten muss. Er hat sich aber

lange und heftig genug mit Merkel über die Flüchtlingspolitik

gestritten, dass ein Untersuchungsausschuss für ihn ein willkommenes

Forum wäre. Denn ein Untersuchungsausschuss zum Bamf würde auch

Merkels politische Entscheidung von 2015 hinterfragen, das

Dublin-Abkommen nicht mehr zu beachten. Mit dem

Bamf-Untersuchungsausschuss käme jenes Gremium, das die AfD im

Wahlkampf gefordert hatte und das die FDP zumindest in Erwägung zog.

Es steht zu befürchten, dass bei einem solchen Ausschuss am Ende

Merkels Flüchtlingspolitik der Vergangenheit im Mittelpunkt stünde

und nicht die Sache selbst – also die ohne Zweifel erheblichen und

andauernden Defizite der Flüchtlingsbehörde.

