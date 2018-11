Neue Westfälische (Bielefeld): Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU): Autobesitzer dürfen in Dieselkrise nicht zu Verlierern werden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

sieht derzeit eine Delle beim Wirtschaftsaufschwung in Deutschland.

„Das Wachstum hat im dritten Quartal eine Pause gemacht. Das zeigt

aber keine generelle Konjunkturermüdung, sondern geht auf sehr

spezielle Faktoren zurück, wie zum Beispiel Absatzschwierigkeiten in

der Automobilindustrie“, sagte Altmaier der in Bielefeld

erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe). „Trotzdem sagen

alle Forschungsinstitute, dass der Aufschwung in Deutschland in einer

soliden Verfassung ist“, so Altmaier.

Altmaier verwahrte sich gegen den Vorwurf, die deutsche

Automobilindustrie in der Dieselkrise mit Samthandschuhen anzufassen.

„Wir schützen keine Autohersteller und dulden keine Manipulationen.

Bei der Debatte um die Luftreinhaltung geht es aber auch um

Arbeitsplätze in Deutschland, damit wir in dieser so wichtigen und

erfolgreichen Branche international wettbewerbsfähig bleiben.“ Die

Probleme im Zusammenhang mit den Grenzwerten bei der Luftreinhaltung

müssten schnell und sinnvoll gelöst werden, allerdings nicht zu

Lasten der Autobesitzer. Denn diese treffe keine Schuld an den

Vorgängen.“Insel-Notlösungen, wie Fahrverbote auf einzelnen Straßen,

sind klar zu kurz gegriffen und helfen weder Luft noch Klima und hier

gibt es auch keine rechtliche Inanspruchnahme der deutschen oder

ausländischen Hersteller. Trotzdem sehen wir sie in der moralischen

Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Pendlern keine

Nachteile entstehen“, so Altmaier. Bei den Autobesitzern dürfe es

keine Verlierer geben.

Der Minister warnte gleichzeitig vor der America-First-Politik von

US-Präsident Donald Trump. „Wir erleben derzeit nicht nur in den USA

eine Rückkehr zum Protektionismus. Das macht es für alle schwerer,

wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten“, so Altmaier.

Handelsbarrieren und Zölle bremsten Wachstum und Globalisierung. Die

Grundrichtung werde sich aber durchsetzen: „Mehr Wohlstand für

Milliarden von Menschen.“

