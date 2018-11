Rheinische Post: Grünen-Pilotstudie weist Pestizid-Belastung bei jedem zweiten Teilnehmer aus NRW nach

Eine von den Grünen in Auftrag gegebene Analyse

hat bei jedem zweiten Studienteilnehmer aus NRW Pestizide im Körper

nachgewiesen. Das berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“

(Mittwoch), der die Regionalauswertung der Studie vorliegt. Bei der

europaweiten Studie, die auf einem neuartigen Haartest beruht, wurden

148 Haarproben aus sechs europäischen Ländern auf 30 Pestizide

untersucht. Die 25 Teilnehmer aus NRW verteilen sich auf sämtliche

Altersgruppen und Regionen des Landes. Der grüne Europaabgeordnete

Sven Giegold sagte der Redaktion: „Die Ergebnisse sind alarmierend.

Jede zweite Testperson in NRW hat substantielle Mengen endokrine

Disruptoren im Körper. Die Ergebnisse müssen ein Weckruf sein, das

Zulassungsverfahren für Pestizide zu verschärfen.“ Die Studie sei

wegen der kleinen Datenbasis nicht repräsentativ. „Aber als

Pilot-Studie sollte sie zumindest Anlass für eine Folgestudie auf

breiterer Datenbasis sein“, so der Grünen-Politiker.

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte zu der Studie:

„Wir werden uns die wissenschaftlichen Kriterien und die Aussagekraft

der Ergebnisse genau ansehen.“

