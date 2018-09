Neue Westfälische (Bielefeld): Bürgerprotest gegen Rechts Nicht in unserem Namen! Sigrun Müller-Gerbes

Die AfD nimmt für sich in Anspruch, „das Volk“

zu repräsentieren. Das funktioniert nur so lange erschreckend gut,

bis die Mehrheit laut und deutlich widerspricht: Ihr agitiert nicht

in unserem Namen gegen die Demokratie. Ihr hetzt nicht in unserem

Namen gegen Menschen anderer Herkunft. Ihr stellt nicht in unserem

Namen den Rechtsstaat in Frage. Zwei Drittel der Deutschen sehen

Rechtsextreme inzwischen als ernsthafte Gefährdung der Demokratie.

Nur: Laut gesagt haben sie das nicht. Die Straßen okkupieren bisher

genau diejenigen, die die Demokratie bedrohen. Bis gestern. Da haben

Zehntausende in Chemnitz deutlich gemacht: Wir sind mehr. Auch

andernorts – etwa in Bielefeld – war das Signal deutlich: Wir holen

uns die Straße zurück von den Schreihälsen. Damit dieser erfreuliche

Impuls nicht verpufft, ist freilich mehr nötig. Nämlich Solidarität

mit denjenigen, gegen die sich der Hass richtet. Mit den

dunkelhäutigen Mädchen etwa, von denen Schauspielerin Carmen Priego

in Bielefeld erzählt: Als die beiden an einem Bielefelder

Bankautomaten von einem Ausländerhasser wüst beschimpft wurden,

schauten die Umstehenden betreten zur Seite, statt zu widersprechen.

Statt laut zu sagen: „Von euch lassen wir uns unser Land nicht kaputt

machen.“

