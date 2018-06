Neue Westfälische (Bielefeld): Die Strompreise in Deutschland sind auf Rekordniveau Ein endloses Ärgernis Matthias Bungeroth

Rund 1.100 Euro im Jahr muss jeder

Privathaushalt in Nordrhein-Westfalen pro Jahr im Durchschnitt für

Strom ausgeben. Das ist eine Stange Geld. Bundesweit hat der

Strompreis ein Rekordniveau unter allen EU-Staaten erreicht. Dieser

Kostenfaktor im Budget der Bürgerinnen und Bürger wird zu einem

scheinbar endlosen Ärgernis und einem Politikum, dessen Bedeutung von

vielen Mandatsträgern immer noch unterschätzt wird. Abgaben wie die

EEG-Umlage, die zur Finanzierung des Ausbaus der Erneuerbaren

Energien dienen soll, oder die regional schwankenden Netzentgelte,

die Netzbetreiber für die Durchleitung des Stroms verlangen, belasten

die Rechnungen der Privatkunden. In den letzten zehn Jahren sind die

Strompreise in Deutschland um rund 35 Prozent nach oben gegangen,

schreibt das Vergleichsportal Verivox. Auch wenn die Onlineportale

aufgrund ihrer Finanzierungsmodelle immer wieder Kritik ausgesetzt

sind, hier legen sie den Finger in die richtige Wunde. Zwar macht die

Stromrechnung, gemessen am Nettoeinkommen, den Angaben zufolge „nur“

rund zwei Prozent aus. Doch stellt man in Rechnung, dass laut

Statistischem Bundesamt 2016 rund 19,7 Millionen Menschen von Armut

oder Ausgrenzung betroffen waren, wird deutlich, dass der Strompreis,

wie auch andere stark steigende Lebenshaltungskosten, eine immer

größere soziale Bedeutung bekommt. Zudem ist nicht einsehbar, warum

ein umweltfreundlicher Energieträger wie Strom mehr mit Abgaben

belastet wird als fossile Brennstoffe wie Heizöl. Viel Arbeit also

für Energieminister Peter Altmaier.

