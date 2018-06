Mitteldeutsche Zeitung: zum Drogenbericht

Nicht das Angebot schafft die Nachfrage, sondern

Drogen werden dahin gebracht, wo man sie kauft. An der Nachfrage muss

also auch ansetzen, wer wirklich gegen das grassierende Drogenproblem

vorgehen will – und muss sich zugleich darauf konzentrieren, sich auf

die wirklich gefährlichsten Suchtmittel und die am meisten

gefährdeten Konsumentengruppen zu fokussieren. Zudem gilt es zu

differenzieren: Sicher, die Über-40-Jährigen kiffen mehr denn je,

auch in Deutschland und vor allem in den USA, wo Cannabis gerade

zunehmend legalisiert wird. Es sind aber besonders die Drogen der

Armen und Abgehängten, die den größten Schaden anrichten – und deren

Aufkommen am meisten steigt.

