Neue Westfälische (Bielefeld): Generationswechsel in der Union Merkel muss ihre Nachfolge regeln Carsten Heil

Die Junge Union (JU) ist nicht der Nabel der

Welt. Aber der Deutschlandtag der CDU-Jugendorganisation hat gezeigt,

dass es in der Union so nicht weitergehen kann. Nicht mit der

Zerstrittenheit, aber auch nicht mit dem handelnden Personal. Trotz

einer sehr beachtlichen Rede mit Selbstkritik, Ironie und humorvollen

Attacken auf die JU, ist es der 64-jährigen Angela Merkel nicht

gelungen, den Nachwuchs zu begeistern. Der weiß längst, dass ein

Generationswechsel in der Parteispitze ansteht und will ihn

mitgestalten. Nicht nur das. Er macht Druck, damit das möglichst

schnell geschieht. Die Bundeskanzlerin immerhin hat das erkannt. Sie

hat – auf massives Drängen junger Abgeordneter wie Jens Spahn – ihr

Kabinett verjüngt und geschickt mit Annegret Kramp-Karrenbauer auch

in der Partei die Erneuerung eingeleitet. Das aber war nicht genug.

Denn der eigentliche Star beim Kieler Jugend-Treffen der CDU war

Ralph Brinkhaus. Der 50-jährige Gütersloher hat sich vor knapp zwei

Wochen an den Fraktionsvorsitz fast geputscht. Gegen Merkels

ausdrücklichen Willen wurde er gewählt, der Merkel-Mann Volker Kauder

(69) unterlag. Jetzt wurde Brinkhaus von der JU gefeiert wie kein

anderer. In der Erkenntnis ist Merkel dennoch weiter als Horst

Seehofer, der den Zeitpunkt längst verpasst hat, den Übergang

innerhalb der CSU zu moderieren. Er bekriegt sich schon vor dem

Ausgang der Bayern-Wahl am kommenden Sonntag öffentlich mit

Ministerpräsident Markus Söder über die Verantwortung für das zu

erwartende CSU-Desaster. Und in der Bundespolitik sorgt er mit

ständigen verstockten Verbohrtheiten und Scharmützeln für

Ansehensverluste der Politik insgesamt. Das Lebensalter ist kein

grundsätzlicher Makel. Aber auch kein Bonus. Es geht darum, Übergang

zu gestalten. Rechtzeitig. Diese Klugheit besitzen nicht viele

erfolgreiche Menschen. Kleiner Einschub: Auch der Boss des kriselnden

FC Bayern München Uli Hoeneß (66) muss sich überlegen, wie er junge

Leute in Verantwortung bringen und sich selbst anständig zurückziehen

kann. Ohne Verjüngung und Verstärkung in die aktuelle Fußball-Saison

zu ziehen, scheint sich für den Dauermeister als Fehler zu erweisen.

Boykott von Veränderungen schadet nicht nur der weiteren Entwicklung,

sondern vor allem dem Boykotteur selbst. Kanzlerin Merkel hat viel

geleistet in ihrer Amtszeit. Ihre Aufgabe ist es nun, gemeinsam mit

Fraktionschef Brinkhaus ihren eigenen Rückzug zu organisieren. Sonst

ramponiert sie ihr Ansehen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell