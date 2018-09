Neue Westfälische (Bielefeld): Gewalt in Chemnitz Maaßen legt Feuer Stefan Schelp

Wenn sich Hans-Georg Maaßen, Präsident des

Bundesamts für Verfassungsschutz, öffentlich äußert, dann haben seine

Worte Gewicht. Er ist schließlich – und das macht sein Amtstitel

unmissverständlich deutlich – derjenige, der unser Grundgesetz zu

schützen hat. Gegen Staatsfeinde und Terroristen, die uns von außen

bedrohen. Und gegen jene, die alles daran setzen, unsere Grundrechte

von innen auszuhebeln. Wenn Hans-Georg Maaßen also im Zusammenhang

mit Hetzjagden auf ausländisch aussehende Bürger in Chemnitz von

„gezielter Falschinformation“ spricht, mit der „möglicherweise die

Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz“ abgelenkt werden solle, dann

weiß er ganz sicher, dass er – bildlich gesprochen – Feuer legt. Was

also weiß Maaßen mehr als andere? Und warum teilt er dieses Wissen

dann nicht mit anderen? Er lässt seine Skepsis gegenüber dem Video

aus Chemnitz unbegründet, ignoriert offenbar die 120

Ermittlungsverfahren, die im Zusammenhang mit den Zusammenrottungen

rechter Schergen anhängig sind. Er ignoriert Berichte der

Journalisten, die drangsaliert und bedroht worden sind. Warum?

Betreibt er das Spiel der Rechtsradikalen, indem er Beobachtern

„bewusste Falschinformationen“ unterstellt? Der US-Präsident spricht

in solchen Fällen von „Fake News“. Trump tut viel, die Pressefreiheit

– ein Grundrecht – zu unterminieren. Von dort ist es nicht mehr weit

zum Vorwurf der „Lügenpresse“, einer Diffamierung, die in der

dunkelsten deutschen Zeit entstanden ist. Die Nationalsozialisten

waren es auch, die den Begriff der „System-Parteien“ und

„System-Politiker“ etablierten. Begriffe, die die AfD wieder hoffähig

macht. Eine Partei, deren Ziel es ist, das „System Merkel“ zu

beseitigen. Der Präsident des Verfassungsschutzes ist auf einem

gefährlichen Weg. Er sollte stattdessen seine Arbeit tun. Wie viel

sinnvoller wäre es zum Beispiel gewesen, rechte Netzwerke rechtzeitig

zu durchleuchten, deren Kommunikationswege nachzuvollziehen und zu

verhindern, dass der rechte Mob die Straßenhoheit für sich

reklamieren kann.

