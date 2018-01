Neue Westfälische (Bielefeld): Höchststand beim Verpackungsabfall Vermeidung bleibt das Ziel Lena Henning

Die Deutschen rühmen sich gerne als Weltmeister

der Mülltrennung. Trotzdem liegen sie mit dem Verpackungsverbrauch im

europäischen Vergleich ganz vorne. Ab 2019 sieht das

Verpackungsgesetz neue Recyclingquoten für Kunststoffmüll vor. Diese

Quoten zu erreichen, wird ein langer Weg. Aber es gibt Möglichkeiten.

Die Verbraucher können den Maschinen helfen und trennen, was von Hand

getrennt werden kann: Den Deckel vom Joghurtbecher abziehen. Die

Alufolie nicht aus Platzgründen in die Mais-Dose stopfen. Auch die

Technik bietet Verbesserungspotenzial. Dass die Recyclingquoten so

niedrig sind, liegt auch daran, dass längst nicht alle

Sortiermaschinen auf dem neusten Stand der Technik sind. Am

wichtigsten ist es, an den Verpackungen selbst zu arbeiten: Einige

sind aus hygienischen Gründen notwendig, aber längst nicht alle. Auf

die schlecht recycelbaren Mischkunststoffe kann sicher oft verzichtet

werden. Und: Recyclingmaterialien sind im Vergleich zu Neumaterial zu

teuer und werden daher nicht in dem Umfang eingesetzt, wie es

technisch möglich wäre. Dadurch, dass China keinen Müll mehr

importieren will, steigen die Entsorgungskosten. Das könnte ein

Anreiz sein, Verpackungen zu reduzieren. Ansonsten gilt weiterhin für

jeden Einzelnen – auch wenn–s schwerfällt: Glas- oder Mehrwegflaschen

statt PET, Thermobecher statt Coffee to go. Vermeidung von Müll

bleibt das oberste Ziel.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell