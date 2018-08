Neue Westfälische (Bielefeld): Jedes fünfte Kind in NRW lebt in Armut Mütter stärken Carolin Nieder-Entgelmeier

Die Wirtschaft brummt und die Beschäftigung

nimmt zu – dementsprechend üppig steigen die Einnahmen des Staates.

Konträr zu diesen Erfolgen entwickelt sich die Kinderarmut in

Deutschland zu einem immer größeren Problem. Vor allem in NRW nimmt

die Kinderarmut zu. Hier lebt jedes fünfte Kind in Armut. Das gilt

vor allem für Kinder alleinerziehender Eltern, für Kinder mit

mindestens zwei Geschwistern und für Kinder mit gering qualifizierten

Eltern. Zudem hängt Kinderarmut stark von der Berufstätigkeit der

Mütter ab. Die Armutsstudie der Bertelsmann Stiftung belegt, dass

mehr als 60 Prozent der Kinder in Familien, in denen Mütter über

einen längeren Zeitraum nicht erwerbstätig sind, in Armut leben. Mit

Leistungen über das Bildungs- und Teilhabepaket steuert der Staat

gegen diese Entwicklung, um die Chancengleichheit bedürftiger Kinder

zumindest zu verbessern. Mit finanzieller Unterstützung für

Schulbedarf, Klassenfahrten, Fahrtkosten, Verpflegung und

Lernförderung sowie für Mitgliedsbeiträge in Vereinen,

Ferienfreizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern schließt

der Staat akute Lücken in der gesellschaftlichen Teilhabe von

Kindern, packt damit aber nicht die Ursachen der Kinderarmut. Um die

zu bekämpfen, muss Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und

Kinderbetreuung erleichtert werden. Wenn das klassische

Ein-Verdiener-Modell in Familien in vielen Fällen nicht mehr

ausreicht, um Kindern ein finanziell abgesichertes Aufwachsen zu

ermöglichen, dann müssen insbesondere Mütter gezielt darin

unterstützt werden, eine Vollzeitstelle mit der Betreuung der Kinder

zu vereinbaren. Mit Blick auf die staatlichen Rekordeinnahmen muss

dringend der Ausbau der Kinderbetreuung forciert werden. Dabei geht

es nicht um eine 24-stündige Fremdbetreuung des Kindes, sondern um

flexible Angebote, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

ermöglichen. Auf flexible Angebote sind Eltern auch als Arbeitnehmer

angewiesen. Noch immer müssen vor allem Frauen auf vielversprechende

Jobs verzichten, weil sie den Großteil der Kinderbetreuung

übernehmen. Es wird Zeit, dass damit Schluss ist, zum Wohl der Kinder

in desem Land.

