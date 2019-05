Neue Westfälische (Bielefeld): Jugendliche unterschätzen die Gefahr von Wasserpfeifen Shisha-Bars strenger kontrollieren Carolin Nieder-Entgelmeier

Allein in Deutschland sterben jedes Jahr 120.000

Menschen an den Folgen der Nikotinsucht. Zudem steigt die Zahl der

Erkrankungen, die durch das Rauchen ausgelöst werden. Vor allem

Krebserkrankungen, denn das Einatmen von Tabakrauch ist die häufigste

Ursache für Krebs in Industrienationen wie Deutschland. Einfacher

zusammengefasst zeigen die Bilder auf den Zigarettenschachteln im

Kassenbereich der Supermärkte, welche Folgen Nikotinsucht haben kann.

Maßnahmen wie diese sowie Aufklärungskampagnen und die hohe

Besteuerung von Tabakkonsum haben dazu geführt, dass der

Zigarettenkonsum seit Jahren abnimmt. Allerdings etabliert sich mit

Alternativen zur Zigarette wie der Wasserpfeife eine neue Gefahr, die

für den Einzelnen lebensbedrohlich und für die Solidargemeinschaft

teuer werden kann. Doch anders als bei der Zigarette wird die Gefahr

von Shishas offenbar unterschätzt. Die Studie zur Gesundheit von

Kindern und Jugendlichen in Deutschland des Robert-Koch-Instituts

offenbart, wie groß die Wissenslücken in Deutschland sind. 29 Prozent

der 12- bis 17-Jährigen gaben an, bereits einmal Shisha geraucht, den

Konsum aber gar nicht als Rauchen wahrgenommen zu haben. Ein Drittel

der gelegentlichen Shisha-Raucher und ein Achtel der regelmäßigen

Shisha-Raucher gaben bei der Frage zum Rauchstatus sogar an,

Nichtraucher zu sein. Das oft süßliche Aroma täuscht offenbar darüber

hinweg, dass Wasserpfeifen dieselben schädlichen Inhaltsstoffe

enthalten wie Zigaretten und damit dieselben Risiken haben. Um

insbesondere Jugendliche vor Krankheiten zu schützen und

Suchterkrankungen im Alter zu vermeiden, muss besser aufgeklärt

werden. Vor allem in der Schule müssen Jugendliche früh dafür

sensibilisiert werden, dass das Rauchen von Zigaretten, Wasserpfeifen

und anderen vermeintlich gesunderen Alternativen lebensbedrohliche

Folgen haben kann. Wirkung zeigen Aufklärungskampagnen aber nur, wenn

Shishabars strenger kontrolliert werden. Denn das Geschäft mit der

Wasserpfeife ist schmutzig – nicht nur mit Blick auf den

Jugendschutz.

