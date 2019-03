Neue Westfälische (Bielefeld): Koalitionsstreit im Bundessicherheitsrat Abgerüstet – vorerst! Thomas Seim

Der Bundessicherheitsrat hat mal wieder über

Waffenexporte entschieden. Nun wissen wir: Direkte Rüstungsexporte

nach Saudi-Arabien liegen weiterhin auf Eis. Gleichzeitig allerdings

dürfen Komponenten für europäische Projekte nach Saudi-Arabien weiter

an Partner geliefert werden. Die Bundesregierung will sich außerdem

bei diesen Partnern einsetzen, dass sie nicht im Jemen-Konflikt

genutzt werden. Man könnte dies alles als abgewogenen Kompromiss

bezeichnen, als Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen von

Geschäft und Moral. Die unterschiedlichen Reaktionen der

Oppositionsparteien deuten indes auf mehr. Zwei Dinge sprechen dafür,

dass es sich hier um eine nicht kleine Koalitionskrise von Union und

SPD gehandelt hat. Erstens: Der Bundessicherheitsrat ist ein Gremium

des „exekutiven Gestaltungsspielraums“ der Regierung. Eine Abstimmung

mit den sie tragenden Fraktionen ist nicht vorgesehen. Er tagt

geheim. Zweitens: In früheren Koalitionen gab es im Konfliktfall

Mehrheitsentscheidungen. Jeweils ohne Folgen für den Fortbestand der

Bündnisse. Gestern dagegen gab es viele Reaktionen, insbesondere auf

Unionsseite, die die großen Linien des Kompromisses beschrieben.

Sogar der Regierungssprecher meldete sich dazu. Auch wenn es keine

„12-Uhr-mittags-Stimmung“ gab: Auf beiden Seiten lastet hoher Druck.

Insbesondere die Abgeordneten der Union halten die Verlängerung des

Export-Stopps für einen schweren Fehler. Sie fürchten Schaden für die

deutsche Rolle in Europa, gar eine Isolation. Die Sozialdemokraten

verweisen u.a. auf den Mord an dem US-Journalisten Kashoggi, der dem

saudischen Kronprinzen zugerechnet wird, und auf die Spannungs- und

Kriegslage am Golf. Mit dem Stopp der Rüstungslieferungen haben sie

sich zunächst bis September durchgesetzt. Die SPD will so ihr Profil

schärfen. Neben Rente und Soli hat sie ein drittes Thema für die

EU-Wahl. Wie lange dies mit welchem Erfolg trägt, hängt davon ab,

welche Gegenrechnung die Union im Regierungsalltag aufmacht und wie

die SPD sie begleichen wird. Bis dahin gilt: Es ist abgerüstet.

