Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Gesetzespaket zur medizinischen Versorgung Mogelpackung Friderieke Schulz

Das Gesetzespaket von Gesundheitsminister Spahn

scheint auf den ersten Blick ein Meilenstein zu sein. Ein Gesetz,

dass die Nöte der Bürger ernst nimmt und anpackt. Kürzere Wartezeiten

und das Ende einer Zwei-Klassen-Medizin verspricht. Aber selbst wenn

viele gute Punkte enthalten sind: Es fehlt an Maßnahmen, um die

wirkliche Ursache zu bekämpfen. In Deutschland fehlen Mediziner. Die

Fakultät in Bielefeld ist ein erster Schritt in die richtige Richtung

und wird die Not auf lange Sicht bekämpfen. Doch das braucht Zeit.

Zeit, die der Minister nicht hat, um zu zeigen, dass er das Problem

verstanden hat und dagegen arbeitet. Deswegen greift Spahn zum

Marketingclou und nimmt die Kassenärztlichen Vereinigungen in die

Pflicht. Er zwingt sie per Gesetz dort, wo Mediziner fehlen, eigene

Praxen oder mobile Versorgungsalternativen zu schaffen. Doch wer soll

da arbeiten? Ärzte wachsen nicht aus dem Boden – auch nicht, weil

Spahn das wünscht. Statt zu hoffen, dass sich andere Bundesländer an

Bayern und NRW ein Beispiel nehmen und mehr Studienplätze schaffen,

sollte die tatsächliche Arbeit bei der Medizinerausbildung beginnen.

Eine solche Lösung hilft vielleicht nicht heute, aber gewiss in

Zukunft – und erzeugt nicht nur ein gutes Gefühl.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell