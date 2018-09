RNZ: Kommentar: Erdogan-Besuch

Will er den Abwärtstrend stoppen, muss Erdogan

bei seinem Besuch auf Kredite und Investitionen aus Deutschland

hoffen. Und er kann nach allen Regeln der Vernunft nicht mit der

Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens drohen, weil er auf die

Milliarden aus Europa angewiesen ist. Das verleiht Berlin die Stärke,

Klartext zu reden: über Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zum

Beispiel oder über Deutsche in türkischer Haft. Es dürften

unangenehme Gespräche werden – daran ändert auch ein Staatsbankett

nichts.

