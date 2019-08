Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kampf gegen den Lehrermangel in NRW Die Mutter aller Schulprobleme Lothar Schmalen, Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne

Gebauer (FDP) ist auf vielen Baustellen unterwegs. Die größten

Fortschritte hat sie sicher bei der Rück-umstellung von G8 auf G9

erzielen können. Hier kann sie den Lohn ihrer Mühen zum

Schuljahresbeginn ernten. Die Umstellung beginnt – und zwar ohne

große Reibungsverluste. Der G9-Landtagsbeschluss war einstimmig, fast

100 Prozent der Gymnasien vollziehen die Umstellung mit. Aber man

muss es ehrlich sagen – verglichen mit den anderen Schulformen, sind

die Gymnasien in einer glücklichen Lage. Und damit wären wir bei

einer Baustelle, auf der die rührige Schulministerin bislang kaum

Fortschritte machen konnte: dem Lehrermangel. Die Quote der freien

Stellen, die zum Schuljahresbeginn nicht besetzt werden konnten, ist

sogar angestiegen. Während die Gymnasien davon relativ wenig

betroffen sind, ist der Lehrermangel an anderen Schulformen

dramatisch. Seiteneinstiege von Nichtpädagogen und die Reaktivierung

pensionierter Lehrer sind zwar theoretisch gute Ideen, in der Praxis

aber nur Tropfen auf den heißen Stein. Das eigentliche Problem, vor

allem bei den Grundschullehrern und den Sonderpädagogen, sind

fehlende Ausbildungsplätze. Auch eine noch so tüchtige Ministerin

kann sich die Lehrer nicht backen. Fakt ist: Es wollen nicht zu

wenige junge Leute Grundschullehrer werden, sondern es gibt zu wenig

Studienplätze. Deshalb ist der Verweis auf das immer noch ungelöste

Problem der schlechteren Bezahlung für Grundschullehrer wenig

hilfreich. Auch wenn die Gehälter aus anderen Gründen, nämlich der

Gerechtigkeit, dringend angehoben werden sollten. Mit der Schaffung

von zusätzlichen Studienplätzen versucht Gebauer verzweifelt, die

Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen. Dabei könnte ruhig noch

etwas mehr Gas gegeben werden. Denn der Lehrermangel ist die Mutter

aller Probleme an den Schulen – nicht nur in NRW. Ministerin Gebauer

wird wissen: Was nützt es, wenn das Land bei der Umstellung auf G9

und beim Neuanfang der Inklusion tausende von zusätzlichen

Lehrerstellen einrichtet, diese aber nicht besetzen kann, weil es an

Lehrern fehlt. Um im Bild zu bleiben: Die Ministerin sollte deshalb

möglichst viele Baufahrzeuge, Kräne und Bauarbeiter auf ihre

wichtigste Baustelle schicken: den Kampf gegen den Lehrermangel.

