Mittelbayerische Zeitung:Österreich versinkt im Sumpf / Die Serie von Skandalen reißt nicht ab: Nach Ibiza-Gate und der Schredder-Affäre geht es jetzt um Postengeschacher in Casinos. Von Adelheit Wölfl

Eigentlich sollte es um eine Steuerreform, den

Kampf gegen illegale Migration und den politischen Islam gehen. Aber

die Konservativen in Österreich schaffen es nicht wirklich, vor den

Wahlen am 29. September die Agenda zu setzen. Stattdessen wird die

ÖVP von der eigenen Vergangenheit mit dem Koalitionspartner FPÖ

eingeholt. Vergangene Woche bezeichnete die ÖVP Berichte über

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sogar als „unglaublichen

Schmutzkübel-Wahlkampf“, ganz so als würde die staatstragende

Kanzlerpartei plötzlich nicht mehr der unabhängigen Justiz vertrauen.

Dabei geht es darum, dass die Ermittler einen Zusammenhang zwischen

dem „Ibiza-Video“ und dem Schreddern von Festplatten aus dem

Kanzleramt seitens eines ÖVP-Mitarbeiters nicht ausschließt. Nach dem

Ibiza-Gate und dem Casinos-Skandal ist nämlich die Schredder-Affäre

das dritte Thema, das die Österreicher zur Zeit beschäftigt. Und alle

drei Themen haben miteinander zu tun: Immer geht es um parteiische

Einflussnahme. Die Schredder-Affäre ist vor allem peinlich. Am 17.

Mai wurde das Ibiza-Video veröffentlicht. Fünf Tage danach rief ein

Mann, unter dem Namen Walter Maisinger bei der

Aktenvernichtungs-Firma Reißwolf in Wien an und erklärte, dass er

Festplatten schreddern, aber bei der Vernichtung anwesend sein wolle.

Er war tatsächlich Mitarbeiter im Bundeskanzleramt unter Sebastian

Kurz und heißt Arno M. Der nervös wirkende Mann jagte fünf

Festplatten drei Mal durch den Schredder. Am Ende blieb nur Staub

übrig, aber selbst diesen nahm Arno M. – alias Walter Maislinger –

wieder mit, so als habe er Angst gehabt, dass man aus dem Schmutz

noch etwas rekonstruieren könne. Allerdings vergas er die Rechnung zu

bezahlen und die Schredderfirma kam ihm auf die Schliche. Die

Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hält nun –

offensichtlich auch wegen der zeitlichen Nähe – einen Zusammenhang

zwischen der Datenvernichtung und dem Ibiza-Video für möglich. Es

sieht jedenfalls so aus, als wolle die ÖVP etwas verheimlichen. Über

dem Haupte des jungen strahlenden Prinzen Sebastian Kurz ist es

zwielichtig geworden. Die ÖVP ist jedoch über den Verdacht so empört,

dass sie sogar rechtliche Schritte androht. Man habe „mit dem

Ibiza-Video und einer möglichen illegalen Parteienfinanzierung der

FPÖ nichts zu tun“, hieß es. „Wer etwas anders behauptet wird

geklagt.“ Gelassenheit sieht anders aus. Es gibt jedenfalls viel

aufzuklären in Österreich. Bislang redet man noch nicht viel über die

politische Kultur, die zum Vorschein kommt. Und auch nicht darüber,

wieso die beiden ehemaligen Regierungsparteien nun mit Glücksspiel in

Verbindung gebracht werden, das eigentlich als sittenlos gilt. Für

Glücksspiel Geld auszugeben, wird in Österreich „Deppensteuer“

genannt. Für die Republik ist es aber ein leichtes Einkommen. Die

Casinos Austria gelten als einer der größten österreichischen

Steuerzahler. Das Unternehmen gehört zu 33,24 Prozent dem Staat;

17,19 Prozent gehören dem Glücksspiel-Unternehmen Novomatic. Im Mai

wurde nun die Ex Vizechefin der ÖVP, Bettina Glatz-Kremsner zur

Generaldirektorin und der FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo zum Finanzchef

der Casinos Austria bestellt – und dies obwohl, es Zweifel an seiner

Qualifikation gab. Die Postenbesetzungen spiegelten die neuen

Machtverhältnisse in Österreich wieder. Kürzlich tauchte nun der

Verdacht auf, dass Sidlo den Job wegen einiger Gegengeschäfte mit der

FPÖ bekommen haben könnte. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft

vermutet, dass Novomatic der Bestellung Sidlos zugestimmt haben

könnte, weil die Freiheitlichen vorher Glücksspiel-Lizenzen in

Aussicht gestellt haben könnten. Vergangene Woche kam es in der Causa

zu Hausdurchsuchungen bei den Ibiza-Video-Stars, Heinz-Christian

Strache und Johann Gudenus, aber auch bei Novomatic selbst. Die

Handys von Strache und Gudenus wurden beschlagnahmt, Laptops

konfisziert. Die Ermittlungen sind auch deshalb so brisant, weil

Strache und Gudenus in dem Ibiza-Video Gegengeschäfte für politische

Willfährigkeit versprochen hatten. Der Postenschacher würde also

genau zu ihren eigenen Angebereien passen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell