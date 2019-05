Neue Westfälische (Bielefeld): Perverse Blicke unter den Frauenrock Gemein und entwürdigend Lothar Schmalen, Düsseldorf

Ein Mann steht in einem Kaufhaus auf der

Rolltreppe hinter einer jungen Frau und fotografiert ihr heimlich

unter den Rock. Oder in einem Supermarkt kniet ein anderer vor dem

Warenregal und hält sein Smartphone so, das die Kamera Blicke unter

den Minirock einer neben ihm stehenden Frau ermöglicht. Gemeiner

geht–s nicht. Die Fantasie mancher Männer ist so dreckig, dass man

nur den Kopf schütteln kann. Doch Kopfschütteln ist hier nicht genug.

Tatsächlich – und da haben die Politikerinnen und Initiatorinnen

einer Online-Petition recht – muss da eine Gesetzesänderung her. Es

kann nicht sein, dass der perverse Kamerablick unter den Frauenrock

nicht strafbar ist und das Gesetz erst greift, wenn der Täter die so

entstandenen Aufnahmen und damit seine „Beute“, die entwürdigte Frau,

auch noch ins Netz zerrt. Kein Wunder, dass die Online-Petition, die

fordert, dass der Kamerablick unter den Rock zur Sexualstraftat

erklärt wird, innerhalb von wenigen Tagen 34.000 Unterschriften

erhalten hat. NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach hat das

Ausmaß dieser digitalen Entgleisungen erkannt und will Initiative

ergreifen. Es ist ihr zu wünschen, dass sie mit dem Anliegen bei

ihren Ministerkolleginnen der anderen Bundesländer nicht auf taube

Ohren stößt.

