Neue Westfälische (Bielefeld): Überforderte Jugendämter Kinder besser schützen Stefan Boes

Erstmals beleuchtet eine repräsentative

Studie die Situation der Jugendämter in Deutschland aus der

Perspektive der Fachkräfte selbst. Und sie zeigt: Das System der

Kinder- und Jugendhilfe stößt immer mehr an Grenzen. Es sind

strukturelle Probleme, die schlimmstenfalls dazu führen, dass Kinder

und Jugendliche nicht ausreichend geschützt werden können. Es gibt zu

wenig Personal, das sich zunehmend mit Papierkram beschäftigen muss.

Wertvolle Zeit, die im Büro statt bei den betroffenen Familien

verbracht wird. Die finanzielle Ausstattung der Jugendämter ist

häufig zu schlecht, um mehr Personal einzustellen, was daran liegt,

dass die Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe durch die Kommunen

erfolgt. Weil die Kommunen aber finanziell sehr unterschiedlich

ausgestattet sind, bedeutet das, dass die Jugendämter von der

finanziellen Lage der jeweiligen Kommune abhängig sind. Die

Sicherheit der Kinder und Jugendlichen darf aber nicht davon

abhängen, in welchem Ort sie leben. Der Vorsitzende der Deutschen

Kinderhilfe Rainer Becker hat recht, wenn er sagt, dass es eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, Kinder und Jugendliche zu

schützen und deshalb den Bund an den steigenden Kosten zu beteiligen.

Es ist richtig, dass die Kommunen die Verantwortung für den

Kinderschutz und die Jugendhilfe organisieren und gestalten. Mit den

Kosten dafür sollten sie allerdings nicht alleine gelassen werden.

