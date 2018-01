Neue Westfälische (Bielefeld): Unternehmer Kannegiesser kritisiert amerikanische Schutzzölle auf Waschmaschinen

Martin Kannegiesser, Ehrenpräsident des

Arbeitgeberverbands Gesamtmetall und mit seinem Unternehmen

Weltmarktführer für industrielle Wäschereitechnik, übt scharfe Kritik

an der neuen US-amerikanischen Zollpolitik. „Wenn die USA jetzt

anfangen, selektiv einzelne Bereiche, in denen die US-Industrie nicht

so erfolgreich ist, mit Zöllen zu belegen, brechen sie ein Prinzip,

das wir alle nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben“, sagt der

Inhaber der Herbert Kannegiesser GmbH der in Bielefeld erscheinenden

Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe).

Wahrscheinlich sei sein Unternehmen, wie viele andere, von den

neuen Schutzzöllen betroffen, sagt Kannegiesser. Die Herbert

Kannegiesser GmbH mit Sitz in Vlotho (Westfalen) fertigt

Industriewaschmaschinen. Kannegiesser erwirtschaftet nach eigenen

Angaben in den USA einen Umsatzanteil von knapp zehn Prozent.

US-Waschmaschinen sind laut Martin Kannegiesser nur deshalb

preiswerter als deutsche, weil amerikanische Hersteller in den

vergangenen 30 Jahren keine Neuentwicklungen auf den Markt gebracht

hätten.

Kannegiesser warnt im Gespräch mit der Neuen Westfälischen: „Wir

wissen, wohin der Protektionismus vor dem Krieg geführt hat.“ Die USA

würden mit ihrer Abschottungspolitik weltweit Reaktionen auslösen.

„Eine protektionistische Weltwirtschaft wird auch Folgen für die USA

haben.“

Deutschland brauche dringend eine starke handlungsfähige

Regierung, mahnt der Unternehmer. Die „zerstrittene SPD“ sei derzeit

„nicht regierungsfähig“.

