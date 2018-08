neues deutschland: Angszone Sachsen. Kommentar zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz. Dass die Stadt zum rechtfreien Raum wurde, hat vor allem die seit der Wende regierende CDU zu verantworten.

Als 2006 die Afrikanische Gemeinde Berlin

überlegte, eine Karte herauszugeben, mit der ausländische Besucher

der damals stattfindenden Fußballweltmeisterschaft vor Regionen

gewarnt werden sollten, in die sie besser keinen Fuß setzen sollten,

um die Gefahr rassistischer Übergriffe zu minimieren, brach ein Sturm

der Entrüstung los. Solche Angsträume oder »No-go-Areas« würde es

schließlich nicht geben. Wie falsch diese Einschätzung ist, zeigt

sich wieder seit dem Wochenende in Chemnitz. Die Opferberatung

Sachsen, eine Institution, die im Umgang mit rechter Gewalt eine der

wichtigsten Anlaufstellen in Sachsen ist, sah sich am Montag

gezwungen, Geflüchteten und Migranten zu raten, die Chemnitzer

Innenstadt großräumig zu meiden. Willkommen in der Realität des

Jahres 2018, in der Menschen die Selbsteinschränkung ihrer

Bewegungsfreiheit empfohlen wird, weil abzusehen ist, dass der Staat

zeitweise weder das Gewaltmonopol aufrechterhalten, noch die

öffentliche Sicherheit garantieren kann. Genau das ist am Montagabend

in Chemnitz passiert: Für Experten war klar, dass Neonazis den Tod

eines 35-Jährigen weiter instrumentalisieren würden. Und nachdem

bereits am Sonntag zu einem Spontanaufzug über 1000 Hooligans und

andere rechte Gruppen ungestört aufmarschierten, hätte Sachsens

Polizeiführung ahnen müssen: Moment, da braut sich etwas zusammen.

Glaubte wirklich jemand, wenige Hundert Beamte und zwei Wasserwerfer

könnten ausreichen, einen wütenden rechten Mob zu bändigen, wenn

dieser einmal in Tobsucht verfällt? Infolge solch einer fatalen

Fehleinschätzung der Lage konnten 5000 Rechte nicht nur durch das

nächtliche Chemnitz marschieren, wie sie wollten, sondern den Arm

wahlweise zum Hitlergruß oder zum Werfen von Steinen, Flaschen und

Pyrotechnik heben, Gegendemonstranten die Nase brechen oder

Journalisten so sehr einschüchtern, dass diese vorzeitig ihre Arbeit

abbrachen. Was für Verhältnisse sind das, wenn sich Medienvertreter

private Sicherheitsdienste engagieren, weil die Polizei schlicht

überfordert ist? Einsatzleiter sind schon für weniger entlassen,

Innenminister zur politischen Verantwortung gezogen und

Ministerpräsidenten mindestens zu einer Entschuldigung gedrängt

worden. Aber wir sprechen hier von Sachsen. Da ist vieles anders. Als

sich Dienstagmittag Michael Kretschmer endlich der Öffentlichkeit

stellt, sagt der CDU-Landesvater durchaus richtige Dinge. »Wir

brauchen einen Ruck in Deutschland, auch in der sächsischen

Gesellschaft.« Der Appell ist nötig, nur erklärt ihn mit Kretschmer

der Vertreter jener Partei, die seit der Wende im Freistaat regiert

und im nächsten Atemzug behauptet, bereits seit den 90er Jahren einen

entschiedenen Kampf gegen Rassismus und rechte Gewalt zu führen.

Sachsens Zivilgesellschaft muss das wie ein zynischer Scherz

vorkommen, über den sie lachen würde, wäre sie nicht damit

beschäftigt, die Menschlichkeit im Freistaat zu retten, was einer

CDU-geführten Landesregierung nicht gelingt, da sie dem Druck der AfD

nachgibt. Letztere schreckt nicht einmal davor zurück, den Toten von

Chemnitz schamlos zu instrumentalisieren. Nicht alle Ursachen für die

Rechtsentwicklung im Freistaat sind sachsenspezifisch, doch

Folgenlosigkeit nach rassistischen Krawallen gehört hier zur

Staatsdoktrin. So war es in Heidenau 2015, Bautzen 2016, in

Clausnitz, Wurzen und an all den anderen Orten, wo sich der

Menschenhass wiederholt ungehindert austoben konnte.⋌Seiten 2

und 4

