neues deutschland: Berliner Bausenatorin Lompscher: Verkehrsplanung hinkt Wohnungsbau hinterher

Die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke)

fordert mehr Unterstützung der Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) bei der

Umsetzung der Wohnungsbaupläne in der Hauptstadt. “Die ursprüngliche Absicht der

Koalition, alle Stadtentwicklungspläne zeitgleich zu verabschieden, ist nicht

aufgegangen. Es ist aber unerlässlich, dass wir beim Thema –Stadt weiterbauen–

als Senat sicherstellen, dass wir die notwendigen Voraussetzungen schaffen und

die gleichen Prioritäten setzen”, sagte Lompscher in einem Interview mit der in

Berlin erscheinenden Tageszeitung “neues deutschland” (Dienstagsausgabe). “Wir

müssen dafür sorgen, dass die geplanten Wohnbauquartiere auch hinsichtlich ihrer

Erschließung prioritär behandelt werden”, so Lompscher weiter.

Für das geplante neue Stadtquartier Blankenburger Süden mit bis zu 6000

geplanten Wohnungen sei auf dem Papier die Verkehrsanbindung gegeben, erklärte

die Senatorin. “Das ist aber noch keine Lösung für den Nordostraum insgesamt.

Sie ist aber die Voraussetzung, um die nötige Akzeptanz vor Ort für den

zusätzlichen Wohnungsbau zu bekommen”, so Katrin Lompscher zu “nd”.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4535745

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell