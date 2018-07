neues deutschland: Chaos in London – und in Brüssel: Kommentar zum Brexit-Desaster

Die Rücktritte in der britischen Regierung kamen

keineswegs so überraschend, wie es sich in zahlreichen Kommentaren

liest. Hat doch Labour-Parteichef Jeremy Corbyn mit seiner

Einschätzung, dass Theresa May mit ihrem ständigen Hü und Hott den

Austrittsprozess ins Chaos gestürzt hat, vollkommen recht. Wenn die

Premierministerin Ende vergangener Woche verkündete, die Regierung

habe sich – zwei Jahre nach dem Brexit-Entscheid! – auf eine Linie

geeinigt, spricht das Bände.

Nicht weniger irritieren muss, dass »Brüssel« die Rücktritte eher

gelassen zur Kenntnis nimmt. Immerhin gehen mit Davis und Johnson die

wichtigsten britischen Brexit-Unterhändler nach der

Ministerpräsidentin selbst. Das könnte zweierlei bedeuten: zum einen,

dass die Gespräche gut vorangehen. Was angesichts nach wie vor

ausstehender Lösungen für so zentrale Punkte wie den Status von

Nordirland oder die Handelsbeziehungen mit dem Festland

unwahrscheinlich ist. Oder, zum anderen, dass die EU-Kommission die

Vorstellung aufgegeben hat, bis zum kommenden März einen geordneten

Rückzug der Briten aus »Europa« zu erreichen. Was wiederum ebenfalls

an der auch in Brüssel existierenden Starrköpfigkeit liegen könnte.

Schließlich wollen manche den Briten deren Entscheidung heimzahlen

und mögliche Nachahmer abschrecken. Eines scheint aber trotz des

Chaos in London und Brüssel ausgeschlossen: das Ende der

Brexit-Pläne. Denn das würde Theresa Mays politisches Überleben

kosten.

