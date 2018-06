neues deutschland: EU-Politiker Scholz rechnet mit Strafzöllen auf Autos

Der Europapolitiker Helmut Scholz rechnet mit

„Strafzöllen“ der USA auf Autos aus Europa. Das sagte der Koordinator

der Linksfraktion im Handelsausschuss des EU-Parlaments gegenüber

„nd“ (Onlineausgabe). „Importzölle auf Autos und Autoteile aus der EU

werden im Wahlkampf auf 25 Prozent erhöht werden, damit Trump sich

als harter Mann im Konflikt profilieren kann“, erklärte Scholz mit

Blick auf die Kongresswahlen im November in den USA.

Der LINKE-Abgeordnete kritisierte zugleich das Vorgehen der EU im

Handelskonflikt, die auf die Provokationen Washingtons einginge. So

habe der Generaldirektor Handel der EU-Kommission, Jean-Luc Demarty,

geäußert, dass nach seiner psychologischen Einschätzung Trumps dieser

nur verstünde, wenn man ihm auch Stärke zeigen würde. „Das klingt für

mich nach zu viel Testosteron in der Analyse“, so Scholz.

