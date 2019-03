neues deutschland: Kommentar zu Algerien: Am Ende steht das Militär

Ein arabisches Sprichwort lautet: »Das Einzige, was

sich ändert, ist das Bild an der Wand.« Gemeint sind Ablichtungen der

langjährigen Präsidenten in Schulen und Cafés. Wenn dann einer stirbt

oder abdankt, wechselt man das Bild – der Rest bleibt wie gehabt. In

Algerien verzichtet Präsident Bouteflika auf ein fünftes Mandat. Er

ist alt, krank, und das Volk demonstriert seit drei Wochen. Doch

statt eines angebrachten Rücktritts soll es vorerst gar keine Wahlen

geben – sein Verzicht auf ein fünftes Mandat ist eine unbestimmte

Verlängerung seines vierten. Gleichzeitig hat er seinen Innen- zum

Premierminister befördert. Damit ist ein Mann für die

Regierungsbildung verantwortlich, der 2017 Demonstranten drohte,

Aufrührer mit »eiserner Faust zu schlagen«. Bouteflika versucht mit

diesen Schritten seine eigene Zukunft zu bestimmen. Die politische

Elite ist zurzeit genauso mit der Zukunft beschäftigt wie die

Demonstranten. Gesucht wird ein neues Gesicht, denn die wirkliche

Macht hinter dem Präsidenten besitzen andere – vor allem das Militär

ist unangefochten stark. Neuerdings zeigt es sich solidarisch mit den

Demonstranten, doch das Beispiel Ägypten lässt Schlimmes erahnen. Das

Militär spielte den gleichen Seitenwechsel – erst für, dann gegen

Mubarak. Nach seinem Sturz wurde klar: Die Macht wurde nie abgegeben.

Nur wenn sich die Demonstranten kompromisslos zeigen und keine

Täuschungsmanöver akzeptieren, wird dieses zynische Spiel scheitern.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell