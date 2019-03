Save The Internet – Aufruf zur Demonstration am 16. März in Nürnberg

Die Piratenpartei Deutschland ruft

gemeinsam mit den Bündnispartnern der SaveTheInternet-Kampange, dem

StopACTA2-Bündnis, dem Chaos Computer Club, dem K4cg Nürnberg und dem

Anti-Korruptions-Kollektiv Union-Watch am 16. März zu einer

Demonstration in Nürnberg auf [1].

Diese Demonstration ist eine Auftakt-Veranstaltung für die

europaweiten Proteste am 23. März; demonstriert wird gegen die

Artikel 11, 12 und 13 der aktuell anstehenden Urheberrechtsreform der

EU. Gefordert wird, die Reform aufgrund dieser drei Artikel

abzulehnen.

Die Demonstration beginnt um 13:30 Uhr an der Straße der

Menschenrechte (Kornmarkt 5, 90402 Nürnberg) führt in einem Rundgang

durch die Stadt und endet wieder am Startpunkt. Neben Rednern der

aufrufenden Organisationen haben sich auch größere YouTuber als

Redner angekündigt.

Der Bundesvorsitzende der Piratenpartei Deutschland, Sebastian

Alscher, kommentiert:

„Nach Jahren des Verhandelns steht nun dem Europaparlament eine

Abstimmung über eine Urheberrechtsreform bevor, gegen die es massiven

Widerspruch auch von Seiten der Kreativen gibt. Nach umfangreichem

Protest im Internet, der schlichtweg ignoriert wurde, tragen wir

jetzt seit vielen Wochenenden regelmäßig den Protest auf die Straße.

Auch in der Hoffnung, dass er von den Politikern ernstgenommen wird,

die mit dem Internet nicht so vertraut sind.“

Jonathan Babelotzky, Bundesthemenbeauftragter für Urheberrecht der

Piratenpartei und Versammlungsleiter vor Ort, erklärt:

„Die Straße der Menschenrechte als Ort für die

Auftakt-Veranstaltung wurde bewusst so gewählt. Nachdem selbst der

UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, David Kaye,

kritisierte, dass er mit der Reform möglicherweise elementare Grund-

und Menschenrechte beschnitten sieht und auch der größte Befürworter

und Berichterstatter der Reform, Axel Voss, einräumte, dass er nicht

garantieren könne, dass nach Einführung der Reform die

Meinungsfreiheit auch mal eingegrenzt würde, ist es mehr als an der

Zeit, gegen diese Reform auf die Straße zu gehen.“

Aufgrund vieler Kritikpunkte haben bereits über 4,9 Millionen

Bürger eine Petition zum Stop der Reform unterzeichnet [2]. In den

Trilog-Verhandlungen haben sich das EU-Parlament, die EU-Kommission

und der Ministerrat trotz aller Proteste auf die Einführung dieser

drei Artikel geeinigt. Das heißt: Das Internet, die Vielfalt, unsere

Grundrechte, die europäische Wirtschaft und europäische Künstler,

Kreative und Urheber sind akut in Gefahr!

Wir können das noch verhindern!

Wir rufen hiermit auf, am 16. März für die Freiheit des Internets,

zum Schutz der Urheber und der Allgemeinheit in Europa, auf die

Straße zu gehen, mit der klaren Forderung, dass die aktuell

anstehende Urheberrechtsreform der EU vom Parlament, aufgrund der

Artikel 11, 12 und 13 abzulehnen sei.

[1] Gemeinsamer Aufruf: http://ots.de/okoIpD

[2] Petition „Stoppt die Zensurmaschine – Rettet das Internet!“:

http://ots.de/95pOZ2

