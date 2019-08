neues deutschland: Kommentar zu Carrie Lams Gesprächsangebot in Hongkong: Spalterisch

Carrie Lams Gesprächsangebot an die Demonstranten in Hongkong ist

trügerisch. Die Regierungschefin hatte erklärt, sie wolle nach den gewaltfreien

Protesten vom Wochenende auf den friedlichen Teil der Demonstranten zugehen und

einen Dialog starten, bei dem sie Menschen aus allen Gesellschaftsschichten

zuhören wolle. Doch wen Lam mit »friedlichen Demonstranten« meint, bleibt vage.

Bisher gehen die Behörden vehement gegen alle vor, die die enggesteckten Regeln

ebendieser Behörden überschreiten. Eine Teilnahme an einem nicht genehmigten

Marsch kann aufgrund der Antiaufwiegelungsgesetze mit langjähriger Haft bestraft

werden. Klar gibt es Steinewerfer und auch jene, die Selbstjustiz an einem

festlandchinesischen Reporter übten. Doch das ist der kleinste Teil der

Demonstranten, auch wenn chinesische Medien etwas anderes suggerieren. Nach der

Erstürmung des Legislativrates am 1. Juli standen die Demonstranten schon einmal

kurz davor, viel Sympathie bei der Bevölkerung zu verlieren. Doch die Gewalt

durch Schlägertrupps gegen Demonstranten eine Woche später und das

offensichtliche Wegschauen der Polizei hat die Hongkonger wieder hinter den

Demonstranten geeint. Bis zu 1,7 Millionen Demonstranten haben am Sonntag erneut

sehr deutlich ihre Forderungen vorgebracht: Rücknahme und nicht nur Einfrieren

des Auslieferungsgesetzentwurfs sowie eine unabhängige Untersuchung der

Polizeigewalt. Doch Lam lehnt beides weiterhin ab. Sie will diejenigen

isolieren, die seit Wochen die Proteste organisieren.

