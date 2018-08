neues deutschland: Kommentar zu den Folgen der Sparpolitik in Griechenland: Im deutschen Interesse

Wahre Worte kamen am Montag aus dem Hause des

Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). »Im Ergebnis sind wir

in der Industrie überzeugt, dass der griechische Markt für deutsche

Unternehmen wieder attraktiver wird«, verlautbarte

Hauptgeschäftsführer Joachim Lang in der »Rheinischen Post«.

Nur ist das Problem mit der Attraktivität, dass man dafür meist

leiden muss. Und im Falle Griechenlands ist es die Bevölkerung, die

massiv für die Attraktivität gegenüber deutschen Unternehmen leiden

muss. Knapp jeder fünfte Grieche ist noch arbeitslos, und wer sich

»glücklich« schätzen kann, in der freien Wirtschaft einen Job zu

haben, der muss in jedem dritten Fall mit weniger als 700 Euro netto

im Monat vorliebnehmen. Um nur mal zwei Zahlen zu nennen, die die

griechische Misere beschreiben.

So fragt man sich auch nach dem Ende des dritten Kreditprogramms,

wem diese »Hilfe« für Griechenland eigentlich helfen sollte. Denn

während die von den Gläubigern aufoktroyierten harten Sparauflagen

das Land in eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe führten,

machte Deutschland einen guten Deal. Nicht nur, dass der Bund

letztlich an den Krediten für Griechenland Milliarden an Zinserträgen

verdient, auch sicherte sich die hiesige Wirtschaft schon manch ein

Sahnestück, das bei Privatisierungsmaßnahmen in Hellas für einen

Apfel und ein Ei auf den Markt geworfen wurde. So waren die »Hilfen«

für Griechenland vor allem eins: im deutschen Interesse.

