neues deutschland: Kommentar zu den US-Wahlen: Vor der Wahl

Seit Jahren ist die demokratische Abgeordnete Nancy

Pelosi eine Lieblingsgegnerin von Präsident Donald Trump. Selbst

dessen Sprecherin war überrascht, dass der Präsident Pelosi anrief,

um ihr zum Erfolg der Demokraten im Abgeordnetenhaus zu gratulieren –

wobei er sie zu überparteilicher Zusammenarbeit aufforderte. Auf die

ist Trump nun angewiesen; der Verlust des Hauses macht es dem

Präsidenten viel schwerer, seine Versprechen einzuhalten.

Schon am Tag der Wahl ist Trump wieder im Wahlkampfmodus für den

nächsten Urnengang. Bereits als er über eine republikanische Mehrheit

in beiden Kammern verfügte, machte er die Demokraten verantwortlich,

wenn er keine Mehrheiten zustande brachte. Mit der Aufforderung an

die Demokraten zur überparteilichen Zusammenarbeit schafft er sich

einen Sündenbock, dem er die Schuld am zu erwartenden Stillstand

zuschieben wird.

Die Wahlen haben gezeigt, dass die republikanische Basis weiterhin

fest zu Trump steht. Republikaner, die voll und ganz auf Trump-Linie

waren, konnten Erfolge feiern. Zu viele der Erfolge der Demokraten

waren zu knapp, als dass sie bei den Präsidentschaftswahlen 2020

nicht wieder kippen könnten. Die Konfrontation mit den Demokraten

dürfte Trump helfen, seine Wähler zu mobilisieren. Untersuchungen

gegen ihn oder die Verweigerung von Geldern für eine Grenzmauer nach

Mexiko werden seine Anhänger noch weiter aufputschen. Die nächsten

zwei Jahre werden ein durchgängiger und vor allem schmutziger

Wahlkampf werden.

