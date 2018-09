neues deutschland: Kommentar zu Maaßen und Chemnitz: Wegsehen mit System

Die AfD und ihre Unterstützer können sich wieder

einmal die Hände reiben. Denn ihr Geschäft wird zunehmend von

offizieller Stelle erledigt. Nun hat auch Hans-Georg Maaßen die

rassistische Gewalt in Chemnitz verharmlost. Der

Inlandsgeheimdienstchef stellte die Behauptung auf, dass es

möglicherweise gar keine Hetzjagden in der sächsischen Stadt gegeben

hat. Wie man die gut dokumentierten Übergriffe auf Migranten,

Journalisten und demokratisch gesinnte Demonstranten durch Neonazis

sonst nennen soll, bleibt das Geheimnis von Maaßen.

Das Wegsehen in seiner Behörde hat System. Der Verfassungsschutz

zeigt seit vielen Jahren keine große Motivation, ernsthaft gegen

Rechtsradikalismus vorzugehen. Den Geheimdienstleuten war es stets

wichtiger, V-Leute in der Szene zu decken, als Straftaten zu

verhindern. Deswegen konnten die Mitglieder der NSU-Terrorzelle

jahrelang unbehelligt Menschen in der Bundesrepublik ermorden.

Möglicherweise hat das Verhalten von Maaßen und Innenminister Horst

Seehofer, der Verständnis für die »Empörung« der Menschen in Chemnitz

geäußert hatte, auch taktische Gründe. Mit Vertretern aus dem rechten

Spektrum will man es sich in konservativen Kreisen nicht verscherzen.

Wenn man eines Tages auf eine Zusammenarbeit in einem schwarz-braunen

Bündnis angewiesen sein sollte, sind zumindest die CSU und Teile des

sogenannten Sicherheitsapparates sehr gut darauf vorbereitet.

