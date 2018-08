neues deutschland: Kommentar zum Treffen Merkel-Putin: Späte Einsicht

Das Treffen zwischen Angela Merkel und Wladimir

Putin verlief unspektakulär, beinahe unauffällig. Das ist ein gutes

Zeichen. Weil die Mutter der Diplomatie entgegen einer

weitverbreiteten Annahme nicht der rote Teppich ist, sondern das

Gespräch. Eisiges Schweigen bestimmte die offiziellen Beziehungen

beider Länder seit 2014. Die Ungeheuerlichkeit, den der –

völkerrechtlich durchaus in verschiedener Weise deutbare –

territoriale Griff Russlands nach der Krim in den Augen des Westens

darstellte, diktiert offenbar nicht länger allein das Urteil in

Berlin. Die in konzertierter Aktion vorangetriebene Umgestaltung der

internationalen Beziehungen nach dem Bild der vermeintlichen Sieger

der Geschichte von 1990 ist ins Stocken geraten. Nachdem der Westen

meinte, die Ausdehnung der NATO gen Osten müsse von Moskau klaglos

geschluckt werden, stellt der Arbeitsbesuch Putins die Bestätigung

eines neuen Status quo dar. Auch wenn kein Laut über die Lippen eines

Regierungspolitikers in Berlin kommen wird, dass man sich mit der

»Annexion« der Krim abfinden werde, zeugt das Gespräch von der

Einsicht in eine neue Situation. Damit ist der Besuch in Berlin ein

Erfolg Putins. Doch nicht nur Putin ließ Gewissheiten bröckeln. Noch

beunruhigender für Berlin ist die unklare eigene Perspektive nach dem

Kurswechsel in Washington. Prioritäten werden neu gesetzt, die EU

soll ertüchtigt werden, und es ist nicht sicher, ob dabei etwas Gutes

herauskommt. Um Russland jedenfalls kommt man in Europa so oder so

nicht herum.

