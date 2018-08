Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Merkel/Putin: „Schwierig, aber unverzichtbar“ von Reinhard Zweigler

Für die einen ist „Zar Wladimir“ verantwortlich

für viel Böses in der Welt. Für die anderen ist der Kremlchef dagegen

ein Freund, lupenreiner Demokrat, seriöser Geschäftspartner,

Herrscher über den größten Staat der Erde und zugleich Erfinder der

„gelenkten Demokratie“. Irgendwo zwischen diesen beiden Polen dürfte

die deutsche Kanzlerin den russischen Präsidenten eingruppieren, den

sie jetzt zum dreistündigen Gespräch in Meseberg getroffen hat. Dabei

ist das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin

schwierig. Man kennt sich, versteht die Sprache des Gegenübers. Aber

das macht es nicht leichter. Merkel als Vertreterin deutscher und

europäischer Interessen und Werte traf sich mit einem knallharten

Verfechter einer stolzen russischen Macht, die nach Anerkennung und

verlorener Weltgeltung strebt. Aus Merkel und Putin werden gewiss

keine Freunde mehr. Merkel versteht zwar die Sprache Putins, aber sie

ist keine Putin-Versteherin. Doch dass die Kanzlerin den Draht zum

Kremlchef aufrechterhält, ist klug und richtig. Viele Probleme sind

ohne Moskau nicht zu lösen. Dies gilt umso mehr, weil der mächtigste

westliche Verbündete Deutschlands und Europas – und das sind immer

noch die USA – derzeit eine eher irrlichternde Außen-, Sicherheits-

und Handelspolitik betreibt. Angesichts von Donald Trumps wendiger

Politik via Twitter wirkt Putin fast schon wie ein Garant von

Stabilität. Zumindest ist der Kremlchef berechenbarer als der Chef

des Weißen Hauses, der mit einer einzigen Kurznachricht die Welt zum

Beben bringen kann. Die Kunst deutscher Politik besteht darin, mit

diesen unterschiedlichen Partnern nicht nur irgendwie auszukommen,

sondern zum gegenseitigen Nutzen zusammenzuarbeiten. Russland und

Deutschland verbindet mehr als eine wechsel- und leidvolle

Geschichte. Und die begann nicht erst bei Katharina der Großen, einer

deutschen Prinzessin, die einst Russland groß machte und die Krim von

den Türken eroberte. Und die endet auch nicht mit dem

Vernichtungskrieg, den Hitler-Deutschland gegen die Sowjetunion

führte. Berlin und Moskau haben heute eine gemeinsame Verantwortung

für das, was in Europa geschieht, für die wirtschaftlichen

Beziehungen, die sich trotz Sanktionen vernünftig entwickeln. Der Bau

einer zweiten Gaspipeline durch die Ostsee ist vor allem von

Washington, das sich um Käufer für das eigene Schiefergas sorgt, zu

einem Politikum aufgebauscht worden. Wenn Moskau garantiert, dass

trotz der neuen Leitung weiter Gas durch die bestehende Trasse über

die Ukraine geliefert wird, könnte das die Lage entspannen. Vor allem

aber wird Russland für die Beilegung von Konflikten gebraucht, etwa

in der Ostukraine. Das Abkommen von Minsk hat den seltsamen Krieg

dort noch nicht beenden können. Fortschritte wird es wohl nur geben,

wenn Blauhelme die Einhaltung der brüchigen Waffenruhe kontrollieren

können. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim muss der Westen

allerdings erst einmal hinnehmen, gewissermaßen ausklammern, ohne sie

freilich zu akzeptieren. Ein noch größerer Brandherd ist Syrien.

Russland steht als Schutzmacht des Diktators Baschar al-Assad kurz

vor einem militärischen Sieg. Gleichwohl wird Moskau nicht in der

Lage sein, den Wiederaufbau des zerstörten Landes voranzubringen.

Dafür braucht es den Westen. Die Krux ist, dass Europa am Aufbau

Syriens großes Interesse hat, schon damit viele Kriegsflüchtlinge

zurückkehren können. Andererseits dürfen europäische Hilfen nicht in

den Taschen des Assad-Regimes landen. Eine schwierige Nuss für Merkel

und Putin.

