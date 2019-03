neues deutschland: Kommentar zum Zwist der Ministerpräsidenten mit Finanzminster Schholz zu den Flüchtlingskosten

Es ist auf den ersten Blick nicht zu entscheiden,

ob vier oder fünf Milliarden Euro die Summe sind, mit der der Bund

die Integrationskosten der Länder und Kommunen angemessen mildern

sollte, und wie sich die sinkende Zahl der zu Integrierenden

auswirkt. Was allerdings aus dem Streit der Ministerpräsidenten mit

Finanzminister Scholz ablesbar wird, ist ein zweifelhaftes Prinzip,

nach dem die Große Koalition vorgeht.

Diese – allen voran Bundesinnenminister Horst Seehofer – beschwört

bei jeder Gelegenheit eine gegenseitige Abhängigkeit beider Seiten

ihrer Flüchtlingspolitik: einer größeren Härte in der Verfahrens- und

Abschiebepraxis auf der einen und größerer Spielräume in der

Integrationspolitik auf der anderen Seite. Seehofer, der mit den

Leistungen zur Integration die Kritik an seiner harten Hand zu

mildern versuchte, ist hier das beste Beispiel. Nun plötzlich, bei

der Debatte über den zweiten Teil der Gleichung, ist er

bezeichnenderweise in der Versenkung verschwunden.

Sicher ist, dass die Ministerpräsidenten der Bundesländer ganz

offenkundig anders rechnen auch als Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Auch sie leben mit den Zwängen der Schwarzen Null und haben deshalb

wenig Erbarmen mit Scholz. Ihnen bleibt letztlich die konkrete

Integration der Menschen überlassen, die Minister Scholz nun per

Rotstift neu taxiert und Minister Seehofer aus seinem

Heimatministerium gleichgültig beobachtet. Und das ist das Prinzip

der Bundesregierung, seit Jahren schon: Integration ist nur die

Kehrseite einer restriktiven Flüchtlingspolitik.

