neues deutschland: Kommentar zur Beobachtung der AfD: Genug geprüft

Ginge es nicht um eine so ernste Sache wie unsere

freie Gesellschaft – das bisherige Bemühen des Verfassungsschutzes um

einen Demokratiecheck für die AfD wäre ein Treppenwitz: Nach Monaten

der Prüfung kommt der Geheimdienst zum Ergebnis, die Partei müsse

weiter geprüft werden. Fortan darf der Geheimdienst damit nicht nur

offiziell Zeitungsartikel über die Partei ausschneiden und in seine

Akten kleben, sondern sich auch Youtube-Videos mit den neuesten

Hasstiraden von Gauland, Höcke und Co. anschauen. Wenn die Behörde

dann nach Monaten weiterer intensiver Prüfung zu dem Schluss kommt,

dass die AfD ein Sammelbecken für Rassisten ist, die auf

Minderheitenrechte pfeifen und die Stimmung im Land gezielt

vergiften, dann wäre der Geheimdienst auf dem gleichen Sachstand, wie

es kritische Journalisten, Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche

Initiativen seit Jahren sind. Hoffnung, durch den nächsten

Trippelschritt hin zu einer amtlichen Einstufung der AfD als

verfassungsfeindlich könnten sich Wähler abgeschreckt fühlen, sollte

sich niemand machen. Wer noch immer sein Kreuz bei der AfD setzt,

obwohl selbst deren Spitzenvertreter die Wehrmacht feiern und

Nazi-Verbrechen zum »Vogelschiss« erklären (beides Gauland), wählt

die radikalen Rechten, weil er ihre Ideologie teilt oder es ihm egal

ist, wer da vorgibt, einfache Lösungen für komplexe Probleme zu

haben. In beiden Fällen ändert der Status Prüffall nichts, zumal sich

die Partei nun als Opfer einer politischen Intrige inszeniert.

Geschwächt wird die AfD so nicht.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell