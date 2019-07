neues deutschland: Kommentarüber das Grundsatzurteil zur ärztlichen Suizidbeihilfe

Tod, Suizid und Sterben sind in unserer

Gesellschaft immer noch tabuisiert. Um so heftiger werden alle

Versuche diskutiert, in den Umgang mit diesen Themen eine gewisse

Ordnung zu bringen. Da gibt es Positionen, die überall

Geschäftemacherei vermuten, mehr noch: die endgültige Verwertung des

Sterbens im Interesse des Kapitals. Verneint wird damit zugleich,

dass Menschen über ihr Lebensende verfügen dürften. Im Ansatz hat das

etwas Erzkatholisches – jeder habe zu leben und zu leiden, bis ein

überirdischer Ratschluss einen Ausgang öffnet. Nun wurde mit der

Entscheidung des Bundesgerichtshofes zumindest für Ärzte ein genau

umschriebener Handlungsspielraum bestätigt. Die Mediziner dürfen

Suizidwillige, die selbstständig zu einem klaren Beschluss für ihre

Lebensende kamen, sterben lassen. Sie müssen nicht reanimieren, auch

nichts in dieser Richtung unternehmen. Das ist schon viel.

Aber das eine jetzt tun zu dürfen, heißt nicht, das andere zu

lassen. Als da zum Beispiel wäre: Schwerstkranken jegliche Symptome

lindern, unter anderem mehr Hospizplätze schaffen und die Kapazitäten

der ambulanten Pflege am Lebensende stärken. Noch allgemeiner: Raum

und Zeit für Zuwendung geben, nicht nur in Krankenhäusern und

Pflegeheimen.

