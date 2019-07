neues deutschland: Kommentarüber die kleine Krise der Großen Koalition im EU-Personalhader

Wer an der Wahl zum EU-Parlament teilnahm, muss

sich inzwischen veralbert vorkommen. Die Aussicht, mit seiner Stimme

Einfluss auch auf den künftigen Kommissionspräsidenten zu nehmen,

gehörte zum Deal bei dieser Wahl. Der gilt nun nichts mehr, und wie

sich zeigt, gelten Regeln generell nichts. Das Spitzenpersonal der

mächtigsten Länder kungelt die EU-Spitzenposten freihändig an

irgendeinem Spieltisch zwischen den Mahlzeiten in Brüssel aus, das

Publikum hat das Ergebnis zu schlucken.

So war es bisher immer, und man kann Angela Merkel nicht

vorwerfen, dass sie dabei nicht diplomatisch agiert hätte. Als ihr

Lieblingskandidat Weber sich als Illusion erwies, sprach sie sich für

den Sozialdemokraten Timmermans aus. Man kann sich vorstellen, wie

ihr zumute war, als sie bei der Abstimmung über ihre Parteikollegin

Ursula von der Leyen im Rat die Enthaltung wählte, weil zu Hause die

Sozialdemokraten moserten.

Diesen aber steht die Empörung schlecht. Sie erregen sich nicht

über das Auskungeln der Kandidaten; nur das Ergebnis passt ihnen

nicht. Was Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin

qualifiziert, weiß niemand, auch sie selbst nicht. Doch jetzt die

Koalitionsfrage zu stellen, wirkt nicht glaubwürdig. Dafür gäbe es

andere Gründe. Das letzte Wort wird jetzt hoffentlich ohnehin nicht

in Berlin fallen, sondern im EU-Parlament.

