neues deutschland: kommentiert die Studie zur illegalen Polizeigewalt

Bestimmte gesellschaftliche Gruppen wie

Demonstranten, Fußballfans oder Flüchtlinge wissen, dass Polizisten

in Deutschland quasi straffrei agieren. Eine bittere Erkenntnis, die

häufig mit Schmerzen und Ohnmachtsgefühlen bezahlt werden musste. Die

bürgerliche Öffentlichkeit gibt sich dennoch immer wieder überrascht,

wenn Vorwürfe der Polizeigewalt aufkommen. Das sind doch nur

Behauptungen von notorischen Querulanten, heißt es dann von

Politikern und Polizeigewerkschaften. Das Thema wird schnell ad acta

gelegt, da kaum belastbare Daten vorliegen. Eine Studie zur

Erforschung illegaler Polizeigewalt könnte dies nun ändern und die

Debatte womöglich sogar voranbringen. Sie bestätigt nämlich das, was

den Betroffenen bisher keiner glauben wollte: Ja, illegale

Polizeigewalt ist real. Sie schüchtert ein, sie bringt Leid und sie

ist vor allem weitaus stärker verbreitet, als die amtlichen Zahlen

nahelegen. Betroffene zeigen Beamte nicht an, weil sie Angst haben

oder nicht glauben, dass es etwas nützt. Schon seit Jahren werden von

Bürgerrechtlern eine unabhängigen Beschwerdestelle und eine

individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizisten gefordert. Was kam?

Neue Polizeigesetze in mehreren Ländern, die die Befugnisse der

Beamten noch mehr ausweiten. Ähnliche Tendenzen sind überall in

Europa spürbar: Statt mehr Bürgerrechten und Kontrolle der Polizei

gibt es autoritäre Sehnsüchte. Für kritische Zivilgesellschaften sind

das zentrale Herausforderungen.

