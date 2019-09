Kölnische Rundschau: Kommentar zur Bochumer Studie zur illegalen Polizeigewalt

Noch nicht belastbar

Sandro Schmidt

zur Studie über illegale Polizeigewalt¶

Die Studie der Bochumer Wissenschaftler zu illegaler Polizeigewalt

ist dazu angetan, heftige Reaktionen auszulösen: Bei denjenigen, die

schon immer dem Handeln der Staatsmacht misstrauten und Beamte mit

Begriffen aus dem Tierreich diffamierten. Sie könnten sich jetzt

teilweise bestätigt fühlen. Und bei denjenigen, die sich nun als

Polizisten wieder zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt sehen,

obwohl sie Jahre und Jahrzehnte lang trotz aller Beschimpfungen und

Attacken nicht immer freundlicher Bürger korrekt und gewissenhaft

ihre Schwerstarbeit versahen. Beide Reaktionen sind verständlich,

aber nicht zielführend. Eine Dunkelziffer von jährlich zehntausend

illegalen polizeilichen Übergriffen hört sich viel an, aber

angesichts von jährlich zig Millionen Polizeieinsätzen bewegen wir

uns im Promillebereich. Da haben Gewerkschafter Recht, wenn sie hier

kein systematisches Fehlverhalten des Apparats erkennen können. Zudem

geht es bei den Zahlen um Verdachtsfälle, nicht um nachgewiesene

Verstöße. Und drittens gibt die Studie, die ja nur eine

Zwischenbilanz zieht, selbst systematische Schwächen zu. Sie ist

nicht repräsentativ und hat wohl vielfach Bürger zu Wort kommen

lassen, die sich im Umfeld von Fußballkrawallen oder nicht immer

gewaltfreien Demonstrationen wie am Hambacher Forst bewegen. Die

Zahlen sind also nicht sehr belastbar. Andererseits ist natürlich

jeder Fall illegaler Polizeigewalt ein Fall zu viel. Gerade in einem

Land mit der Geschichte Deutschlands herrscht zu Recht hohe

Sensibilität. Den Forschern ist zu danken, dass sie das Thema

systematisch untersuchen. Wegen der großen Unschärfe der Ergebnisse

kann dies aber nur der Anfang sein.

