neues deutschland: LINKE-Chef Riexinger ist skeptisch, ob die SPD Teil des linken Lagers ist

Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die LINKE,

begrüßt die Ankündigung der SPD, ein neues Sozialstaatskonzept

erarbeiten und Hartz IV hinter sich lassen zu wollen. Gegenüber dem

„nd“ äußerte er zugleich Skepsis, „ob die SPD Bestandteil eines

linken Lagers ist“. Derzeit vermittle sie weiter den Eindruck, dass

sie „mit allen Mitteln Neuwahlen verhindern“ und sich „weiter

durchwurschteln“ wolle. Ihre Erkenntnis, dass Hartz IV die Lage von

Millionen Menschen verschlechtert hat, komme spät und zu einem

Zeitpunkt, zu dem es s „kaum Aussicht auf Verwirklichung“ der jetzt

propagierten Ziele gebe.

Zum Vorschlag des LINKE-Vorstandsmitglieds Arne Brix, das Gremium

möge alle Bundestagsabgeordneten auffordern, ihr Mandat abzugeben,

sollten sie die Linksfraktion verlassen, sagte Riexinger, dieser

trage „nichts zur Lösung der Konflikte in der Fraktion bei“. Der

Vorstand habe mehrheitlich beschlossen, sich nicht mit dem Antrag zu

befassen, da dessen Inhalt „eine Selbstverständlichkeit“ sei.

Hintergrund des Antrags ist die vom Bundestagsabgeordneten Thomas

Nord öffentlich gemachte Überlegung, die LINKE-Fraktion wegen der

Konflikte zwischen deren Chefin Sahra Wagenknecht und Teilen der

Fraktion zu verlassen.

Arne Brix sagte dem „nd“, mit seinem Antrag habe er erreichen

wollen, dass der Vorstand „ein klares Signal für die Einheit der

LINKEN“ setzt. Partei und Bundestagsfraktion hätten auch in der

Vergangenheit viele Konflikte und Alleingänge von wichtigen

Parlamentariern aushalten müssen. Er habe den Eindruck, dass „mit

zweierlei Maß gemessen werde“, wenn jetzt beispielsweise die

Forderung nach Neuwahl des Fraktionsvorstandes in der Partei lauter

werde. Dass aus Brandenburg und Thüringen Flüchtlinge abgeschoben

werden, sei ebenfalls eine Belastungsprobe für die Partei, mit der

man umgehen müsse. Die Positionen von Wagenknecht zu Flucht und

Migration teile er nicht, so Brix. Dennoch müsse man konstruktiv

miteinander arbeiten.

