neues deutschland: Selbsterfüllend – Kommentar über die Entscheidung der ukrainischen Wähler

Der Triumph des Außenseiters Wolodymyr Selenskyj

kann beides sein – Ergebnis von Weltuntergangshumor der ukrainischen

Wähler oder ihrer Bereitwilligkeit, den schönen Schein des Kandidaten

aus der Präsidentenserie im Fernsehen für das reale Leben zu nehmen.

Hinzu kommt die deklassierende Ablehnung des bisherigen Amtsinhabers.

Die Botschaft ist klar: Alles gilt den Wählern besser als ein

Weiter-so. Dabei sind die Ukrainer alles andere als verwöhnt, was die

Seriosität ihrer politischen Häupter angeht. Ein endloser Wechsel von

Führungsfiguren mit zweifelhaftem Habitus, undurchschaubarer Herkunft

von Vermögen und Einfluss, die sich durch militante Sprache und hohe

Emotionalität abzuheben suchen, wo Abwägung und Ausgleich nötig wären

– die Wahl eines Komikers wirkt da wie die selbsterfüllende

Prophezeiung allen Endes rationaler Politik. Die Ukrainer sind seit

Jahren Spielball internationaler Mächte – zwischen der von außen

geschürten, aber leeren Verheißung westlichen Lebensstandards und der

realen Misere einer vom Krieg ausgezehrten Wirtschaft, die der

traditionellen Verbindungen nach Russland verlustig geht, klaffen

Welten. Die Bundesregierung hat in einer undiplomatischen Geste

Amtsinhaber Poroschenko mitten im Wahlkampf empfangen und so mit

einer Art fehlgeschlagenen Wahlempfehlung versehen – in völliger

Fehleinschätzung der Lage oder arroganter Ignoranz derselben? Auf der

anderen Seite wirkt die spröde bis unhöfliche Reaktion aus Moskau auf

die Wahl Selenskyjs wie ein Orakel, das nichts Gutes ahnen lässt.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell