neues deutschland: SPD-Linke Mattheis fordert Steuererhöhungen für Spitzenverdiener und mehr Basis in der künftigen Parteispitze

Hilde Mattheis, Sprecherin des Forums Demokratische

Linke 21 in der SPD, hat einen „Dreiklang“ von Abgabenerhöhungen für

Spitzenverdiener und Vermögende gefordert. Der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung „neues deutschland“ (Mittwochausgabe)

sagte sie, es seien sowohl eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von

derzeit 42 auf 49 bis 52 Prozent als auch eine höhere

Erbschaftssteuer sowie eine Vermögenssteuer dringend erforderlich.

Die Einnahmen würden zur Auflösung des gewaltigen Investitionsstaus

sowie zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen benötigt.

Angesichts der katastrophalen Wahlergebnisse bei der Europawahl

und der schlechten Umfragewerte in Brandenburg und Sachsen kurz vor

den Landtagswahlen wünscht sich Mattheis, dass sich die SPD auf ihren

»Markenkern soziale Gerechtigkeit« besinnt. Es sei eine »bittere

Erkenntnis, dass unser Argument stimmte: Der Eintritt in die Große

Koalition ist für die SPD verheerend.« Die Parteilinke werde am

kommenden Sonntag inhaltliche Kriterien festlegen, an denen sie die

Kandidaten für den Parteivorsitz messen werde. Der SPD-Vorstand wird

im Dezember auf einer Delegiertenkonferenz gewählt. Wichtig sei, so

Mattheis, dass sich »die Führungselite nicht aus sich selbst

reproduziert«. Mindestens einer der beiden neuen Vorsitzenden müsse

aus den Gliederungen der Partei kommen.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell