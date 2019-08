Mitteldeutsche Zeitung: Baumsterben/Natur/Sachsen-Anhalt/Niedersachsen Streit um Aufräumaktion im Nationalpark Harz

(Mittwoch-Ausgabe). Anlass sind die Zerstörungen des Borkenkäfers im

Fichtenwald: Mehrere CDU-Politiker fordern, die toten Bäume zu

entfernen und die Flächen aufzuforsten. Der grüne Koalitionspartner

hält nichts von diesem Plan – und auch Niedersachsen als zweiter

Träger des Nationalparks lehnt ihn ab. Der niedersächsische

Umweltminister Olaf Lies (SPD) warnt vor Eingriffen in die Kernzone

des Nationalparks. „Diese Forderung entbehrt jeder fachlichen

Grundlage“, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die abgestorbenen

Fichten seien wichtig für die natürliche Verjüngung des Waldes.

Totholz gebe wichtige Nährstoffe frei, schütze vor Sonne und Frost

und sei ein Keimbett für junge Fichten. Auch für Insekten wäre das

Abräumen toter Stämme „ein gewaltiger ökologischer Schaden“, warnte

die Sprecherin.

