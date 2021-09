Nie gab es bessere Job-Chancen: StepStone hat 70 Prozent mehr Stellen als vor einem Jahr

– Wer über einen Jobwechsel nachdenkt, hat jetzt sehr gute Aussichten

– StepStone prognostiziert weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit im September

– Besonders gute Zeiten für Quereinsteiger*innen

Der Jobmarkt in Deutschland boomt. Wer aktuell das Gefühl hat, im falschen Job zu stecken oder eine neue berufliche Herausforderung sucht, hat hervorragende Karten auf dem Arbeitsmarkt: Aktuell sind 70 Prozent mehr neue Stellen ausgeschrieben als noch vor einem Jahr. Das zeigt eine Auswertung von StepStone der neu geschalteten Jobs auf der Online-Jobplattform von September 2020 bis September 2021. „Das vergangene Jahr war von großer Unsicherheit geprägt. Es hat viele Menschen aber auch dazu gebracht, neu über ihren Job nachzudenken. Wir wissen, dass viele einen Wechsel in Betracht ziehen und sich eine neue Stelle und Arbeitgeber wünschen“, sagt StepStone Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann. „Wir wollen alle Menschen dazu ermutigen, einen Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Die Chancen dafür standen nie besser als jetzt.“

Berufliche Umorientierung ist so vielversprechend wie nie

Dass Unternehmen derzeit händeringend nach Mitarbeitenden suchen, zeigt sich deutlich bei StepStone.de an der hohen Nachfrage an Arbeitnehmenden für das Personalwesen: Seit September letzten Jahres haben sich Jobs in dem Bereich mehr als verdoppelt, insbesondere im Recruiting ist die Nachfrage gestiegen. Aber auch im Einkauf und der Logistik (+ 100 Prozent) sowie im Handwerk (+ 84 Prozent) gibt es derzeit viele Job-Chancen. Gesucht werden aber auch beispielsweise Arbeitnehmende in der Verwaltung (+ 74 Prozent) oder Vertriebler*innen (+ 41 Prozent). „Die aktuelle Jobsituation ist ideal für all diejenigen, die in Erwägung ziehen, einmal etwas ganz anderes zu machen. Sei es, einen neuen Job auszuprobieren oder in eine andere Branche zu wechseln“, sagt Zimmermann. „Für eine*n Verkäufer*in im Einzelhandel kann es beispielsweise die Gelegenheit sein, in den Vertrieb oder Kundenservice eines Digitalunternehmens zu wechseln. Wir bei StepStone unterstützen die Menschen dabei, diesen Karriereschritt zu gehen.“

StepStone Prognose: Arbeitslosigkeit sinkt weiter

StepStone beobachtet schon seit längerer Zeit, dass sich der Arbeitsmarkt im Aufschwung befindet. Monatlich prognostizieren StepStone Datenanalyst*innen die Arbeitslosenzahlen. Und diese sagen auch für den September einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland auf 2.462.000 Personen voraus. Das sind 116.000 weniger Arbeitslose als im August und 385.000 weniger als noch vor einem Jahr. Damit sinkt die Arbeitslosenquote auf 5,4 Prozent und ist fast wieder auf dem Niveau wie im Februar 2020, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie. „Der Jobmarkt zeigt sich nicht nur weiterhin sehr robust – wir sind sicher, dass diese Entwicklung so weitergehen wird. Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Dem Arbeitsmarkt werden in den nächsten Jahren Millionen Menschen verloren gehen. Für Jobsuchende wird die Auswahl immer größer und es damit immer einfacher, den richtigen Job zu finden“, sagt Zimmermann.

