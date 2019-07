Nie wieder Vorratsdatenspeicherung

Zu der gestern veröffentlichten Kritik von

über 30 zivilgesellschaftlichen Organisationen an EU-Überlegungen zur

Wiedereinführung einer Vorratsspeicherung der Verbindungs- und

Standortdaten aller Bürger [1] erklärt der Europaabgeordnete Dr.

Patrick Breyer (Piratenpartei):

„Der dänische Skandal um mögliche Fehlurteile wegen falscher

Vorratsdaten [2], der Hackerangriff auf Telefongesellschaften

weltweit [3] – all das beweist erneut: Wir müssen unnötige, wahllose

Aufzeichnungen unserer Verbindungen und Bewegungen verhindern, sonst

ist unsere Sicherheit in Gefahr. Die EU-Kommission muss endlich gegen

die grundrechtswidrigen nationalen Gesetze zur

Vorratsdatenspeicherung klagen. Studien zu diesem

Massenüberwachungsinstrument müssen unabhängig durchgeführt werden

und seine Nutzlosigkeit gemessen an der Aufklärungsquote einbeziehen.

Meine Fraktion will den dänischen Vorratsdaten-Skandal zum Thema

im Europäischen Parlament machen.“

