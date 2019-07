NOZ: Althusmann fordert Mautbefreiung für Wasserstoff-Lkw

Althusmann fordert Mautbefreiung für

Wasserstoff-Lkw

Niedersachsens Wirtschaftsminister will eigenes Wasserstoffbüro

aufbauen

Osnabrück. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann

fordert die Mautbefreiung von Lkw mit Brennstoffzellenantrieb. Das

berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf ein

Eckpunktepapier des Ministeriums, welches dem Blatt vorliegt. Darin

schlägt das Althusmann-Ressort eine Entlastung analog zu Antrieben

mit LNG und Erdgas vor. Auf diese Weise soll Wasserstoff als

Antriebsvariante gefördert werden, auch um die Dichte an Tankstellen

zu erhöhen.

Die niedersächsische Landesregierung setzt große Hoffnungen in den

Wasserstoff als Energieform der Zukunft, sowohl das Umwelt- als auch

das Wirtschaftsministerium beschäftigen sich mit dem Thema.

Wasserstoff lässt sich mithilfe von Strom per Elektrolyse aus Wasser

gewinnen und kann dann direkt oder als künstliches Erdgas oder

synthetischer Kraftstoff weiterverarbeitet werden. Allerdings gilt

die Technik derzeit in weiten Teilen als nicht konkurrenzfähig.

„Niedersachsen hat das Potenzial, das Land der grünen

Wasserstoffwirtschaft zu werden. Wir haben eine hohe Produktion von

Strom aus erneuerbaren Energien und die notwendige Infrastruktur für

Speicherung, Transport und Verteilung von Wasserstoff“, sagte der

CDU-Politiker der „NOZ“. Althusmann kündigte weitere Schritte zur

Wasserstoffförderung an. „Das Wirtschaftsministerium will eine

zentrale Anlaufstelle – ein Wasserstoffbüro – einrichten, um ein

Netzwerk Wasserstoffwirtschaft für die Unternehmen in Niedersachsen

aufzubauen und gemeinsame Aktivitäten und Projekte zu koordinieren“,

sagte Althusmann.

