NOZ: Astronautin Thiele-Eich hat als Schwangere Beileidsbekundungen erhalten

Osnabrück. Insa Thiele-Eich hat Beileidsbekundungen erhalten, als

sie ihr Umfeld über ihre dritte Schwangerschaft informiert hat. „Eine

Person war begeistert, der Rest betroffen bis tief bestürzt“, sagt

die Astronautin im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Ein

Großteil ihres Umfelds sei davon ausgegangen, dass ihre Teilnahme an

der privaten Initiative „Die Astronautin“ mit der Schwangerschaft

beendet ist. Die 35-jährige Thiele-Eich ist eine von zwei

Kandidatinnen, die im kommenden Jahr als erste deutsche Frau ins All

fliegen soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Frauen im

Jahr 2020 zur Internationalen Raumstation abheben wird, bezifferte

die Meteorologin und mittlerweile dreifache Mutter auf 99 Prozent. Zu

ihren persönlichen Chancen habe sie aktuell keine Meinung. „Das ist

auch irrelevant“, urteilte Thiele-Eich. „Nach der ersten Mission soll

es eine zweite und dritte geben. Denn es wäre einfach zu kurzsichtig

gedacht, nach dem Flug einer deutschen Quotenfrau aufzuhören.“ Am

liebsten würde Thiele-Eich von amerikanischem Boden aus ins All

starten. „Da ich selbst im texanischen Houston in der dortigen

Raumfahrtgemeinde großgeworden bin, wäre ich sehr glücklich, wenn ich

mich mit meiner Familie dort vorbereiten könnte“, sagt sie im

Hinblick auf den Fakt, dass schon ihr Vater Gerhard Thiele Astronaut

war und elf Tage an Bord des US-Spaceshuttles „Endeavor“ im All

verbracht hat. „Das Training im vergangenen Jahr in Houston hat mich

auch emotional berührt. Dort habe ich als Kind fünf Jahre gelebt.

Meine Eltern, meine Geschwister, wir alle sind da noch sehr zu

Hause.“ Ein Vorbild sei ihr Vater jedoch nicht. „Mein Papa ist mein

Papa“, sagte die 35-jährige. Vorbilder seien eher die

Nasa-Astronautinnen, die auch Mütter sind: Heidi Piper und Laura

Clark. Gleichwohl sei ihr Vater nicht ganz unschuldig an Thiele-Eichs

Karriere: Der Wunsch, Astronautin zu werden, begründe sich maßgeblich

mit dem Training und dem Alltag der Astronauten. „Mein Vater hatte

Spaß bei der Arbeit.“ Es sei Bestandteil seines Alltags gewesen,

Sport zu machen. Fliegen zu gehen, tauchen zu gehen. Sich in fremde

Wissenschaftsgebiete einzuarbeiten, eine neue Sprache zu lernen. „Das

fand ich total toll und faszinierend“, erinnert sich Thiele-Eich.

„Außerdem möchte ich herausfinden, wo meine Grenzen sind. Das mache

ich schon mein ganzes Leben so. Und da ist das Weltall ein ideales

Ziel.“

