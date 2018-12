NOZ: Belgien will Einfluss der EU im UN-Sicherheitsrat stärken

Belgien will Einfluss der EU im

UN-Sicherheitsrat stärken

Außenminister Reynders zur Mitgliedschaft seines Landes: Uns kommt

eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Multilateralismus zu

Osnabrück. Belgien will seine Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat

dazu nutzen, die Bedeutung der EU auf internationaler Ebene

auszubauen. „Belgien wird im Einklang mit seinem europäischen

Engagement bestrebt sein, das Gewicht der EU in den Vereinten

Nationen, insbesondere im Sicherheitsrat, zu stärken“, kündigte

Belgiens Außenminister und Vizeregierungschef Didier Reynders in der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ an. Es gehe darum, „die europäische

Diplomatie mit der individuellen Diplomatie jedes Mitgliedstaats in

Einklang zu bringen und dann dieselbe Nachricht mit verschiedenen

Stimmen vorzutragen“.

Gemeinsam mit Deutschland wird Belgien vom 1. Januar 2019 an für

zwei Jahre im Sicherheitsgremium der Vereinten Nationen Platz nehmen.

„Uns kommt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des

Multilateralismus zu. Es gibt keinen besseren Ort dafür als im

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen“, betonte Reynders in der

„NOZ“. „Wenn ein Land sein Veto einsetzt, um eine bestimmte

Angelegenheit zu blockieren, liegt die Verantwortung für die Blockade

eher bei diesem Land als bei den Vereinten Nationen. Die einzig

mögliche Antwort auf globale Fragen ist aber die Zusammenarbeit“.

Belgiens Außenminister verwies auf die Fähigkeit seines Landes,

auch schwierige Kompromisse auszuhandeln. „Unser Motto

–Konsensbildung. Für den Frieden handeln– ist Teil unserer belgischen

DNA. Das heißt: Brücken zwischen Ländern, zwischen Gemeinschaften und

Gruppen zu bauen und Kompromisse zu suchen, wie schwierig sie auch

sein mögen, und Lösungen zu finden, in denen sich alle Parteien

wiederfinden können“.

