NOZ: BKA-Chef fordert härtere Strafen für Verbrechen im Internet

Osnabrück. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch,

erwartet von einer neuen Bundesregierung eine Verschärfung des

Rechts, um Verbrechen im Internet härter zu bestrafen. In einem

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch) sagte Münch:

„Das Recht bei Straftaten im digitalen Raum muss modernisiert

werden.“ Es könne nicht sein, dass jemand, der Computerprogramme

entwickelt, um über Softwarelücken in Server einzubrechen und damit

Millionenschäden anrichtet, eine Bewährungsstrafe erhalte. Oder dass

jemand, der einen Online-Handelsplatz für Drogen und Waffen aufbaue,

milder bestraft werde als jemand, der auf diesem Handelsplatz die

Drogen verkauft. Münch sagte: „Wenn wir über Industrie 4.0 und

Kriminalität 4.0 diskutieren, können wir nicht mit dem Recht 1.0

arbeiten.“

Zudem müsse eine neue Regierung die polizeiliche Zusammenarbeit

von Bund und Ländern weiterentwickeln und die Polizeigesetze

vereinheitlichen. „Dazu gehört auch, dass der Bund mehr herausragende

Ermittlungsverfahren im Bereich des islamistischen Terrorismus führen

sollte“, sagte Münch.

Debatte um junge straffällige Flüchtlinge: BKA-Präsident

befürwortet Altersfeststellung

Münch: Junge Männer begehen sehr viel häufiger Straftaten

Osnabrück. In der Debatte um Straftaten von angeblich

minderjährigen Flüchtlingen hat sich der Chef des Bundeskriminalamtes

für Altersfeststellungen bei bestimmten Tätern ausgesprochen. In

einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch) sagte

Holger Münch: „Das Alter hat Einfluss auf die Strafbarkeit, denn für

Jugendliche und Heranwachsende gilt das Jugendstrafrecht.“ Der

BKA-Präsident fügte hinzu: „Daher halte ich die Altersfeststellung

gerade bei Intensivtätern für ein wichtiges Instrument.“ Welche

Methoden dabei angewendet werden sollten, ließ Münch offen.

Es sei eine allgemeine Erkenntnis aus der Kriminologie, dass junge

Männer sehr viel häufiger Straftaten begehen als andere Altersgruppen

oder auch Frauen. „Da der überwiegende Teil der Zuwanderer männlich

und unter 30 ist, ist es nicht verwunderlich, dass, wenn genau diese

Gruppe zu uns kommt, auch die Kriminalität ansteigt“, betonte Münch.

Dabei müsse man die soziale Herkunft, den Bildungshintergrund und die

sozio-ökonomische Herkunft betrachten. Es liege der Verdacht nahe,

dass Menschen aus Nordafrika aus ökonomischen Gründen nach

Deutschland kämen. Vielen von diesen hätten eine geringe Bildung,

seien ohne Arbeit und waren zum Teil schon in ihrem Heimatland

kleinkriminell. Münch sagte: „Es wäre wichtig, sich diese

Hintergründe genauer anzuschauen, denn sie haben Auswirkungen darauf,

welche Maßnahmen man ergreifen sollte.“

Präsident des Bundeskriminalamts: Terrorgefahr ist nach wie vor

hoch

Münch fordert mehr Prävention, um Radikalisierung Jugendlicher zu

verhindern

Osnabrück. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch,

geht davon aus, dass der Terrorismus Deutschland noch einige Zeit

beschäftigen wird. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Mittwoch) sagte Münch: „Auf jeden Fall noch mittelfristig.“

Zwar habe es im vergangenen Jahr in Deutschland anders als in anderen

europäischen Ländern keinen großen terroristischen Anschlag gegeben,

aber das sage nicht viel aus. „Wir müssen nicht nur auf Deutschland,

sondern auch auf Europa blicken, wo wir 2017 mehrere Anschläge mit

Todesopfern hatten.“

Münch fügte hinzu: „Die Gefahr durch den islamistischen

Terrorismus ist nach wie vor hoch.“ Nach dem Zusammenbruch der

Terrormiliz IS in Syrien und dem Irak könnten künftig mehr

gefährliche Personen nach Europa kommen – „auch wenn wir derzeit noch

keine solche Rückkehrwelle sehen“. Gleichzeitig hätten die

Sicherheitsbehörden aber auch die Chance, mehr Informationen aus

Syrien und dem Irak zu bekommen, um hier entsprechende Strafverfahren

einzuleiten.

Münch forderte mehr Prävention, um Jugendliche davon abzuhalten,

sich zu radikalisieren. Eine Studie habe jüngst gezeigt, dass rund

acht Prozent der befragten muslimischen Schüler zustimmende Aussagen

über den sogenannten Islamischen Staat machten. Der BKA-Chef

forderte: „Wir haben hier also Radikalisierungsrisiken. Wir dürfen in

den nächsten Jahren nicht nachlassen und brauchen auch weitere

Anstrengungen im Bereich der Prävention.“

